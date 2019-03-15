COSMOS (ATOM) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi COSMOS (ATOM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

COSMOS (ATOM) teave The Cosmos Network is a decentralized network of independent, scalable, and interoperable blockchains, creating the foundation for a new token economy. Cosmos Hub is the first hub among many hubs that has launched within the Cosmos Network of sovereign blockchains, and ATOM is the Cosmos Hub's staking token. Ametlik veebisait: https://cosmos.network/ Valge raamat: https://cosmos.network/resources/whitepaper Plokiahela Explorer: https://www.mintscan.io/ Ostke ATOM kohe!

COSMOS (ATOM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage COSMOS (ATOM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.01B $ 2.01B $ 2.01B Koguvaru: $ 460.66M $ 460.66M $ 460.66M Ringlev varu: $ 460.66M $ 460.66M $ 460.66M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.01B $ 2.01B $ 2.01B Kõigi aegade kõrgeim: $ 44.84875 $ 44.84875 $ 44.84875 Kõigi aegade madalaim: $ 1.13096252523 $ 1.13096252523 $ 1.13096252523 Praegune hind: $ 4.355 $ 4.355 $ 4.355 Lisateave COSMOS (ATOM) hinna kohta

COSMOS (ATOM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud COSMOS (ATOM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ATOM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ATOM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ATOM tokeni tokenoomikat, avastage ATOM tokeni reaalajas hinda!

COSMOS (ATOM) hinna ajalugu ATOM hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ATOM hinna ajalugu kohe!

