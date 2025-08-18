COSMOS (ATOM) reaalajas hind on $ 4.694. Viimase 24 tunni jooksul ATOM kaubeldud madalaim $ 4.541 ja kõrgeim $ 4.758 näitab aktiivset turu volatiivsust. ATOMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 44.6955257850945 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 1.13096252523.
Lüliajalise tootluse osas on ATOM muutunud -1.16% viimase tunni jooksul, -0.74% 24 tunni vältel +0.55% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
COSMOS (ATOM) – turuteave
No.48
$ 2.16B
$ 3.27M
$ 2.16B
460.66M
--
460,655,170
0.05%
2019-03-15 00:00:00
$ 0.1
ATOM
COSMOS praegune turukapitalisatsioon on $ 2.16B$ 3.27M 24 tunnise kauplemismahuga. ATOM ringlev varu on 460.66M, mille koguvaru on 460655170. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
COSMOS (ATOM) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse COSMOS tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.03499
-0.74%
30 päeva
$ -0.29
-5.82%
60 päeva
$ +0.74
+18.71%
90 päeva
$ -0.102
-2.13%
COSMOS Hinnamuutus täna
Täna registreeris ATOM muutuse $ -0.03499 (-0.74%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
COSMOS 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.29 (-5.82%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
COSMOS 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ATOM $ +0.74 (+18.71%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
COSMOS 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.102 (-2.13%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada COSMOS (ATOM) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
The Cosmos Network is a decentralized network of independent, scalable, and interoperable blockchains, creating the foundation for a new token economy. Cosmos Hub is the first hub among many hubs that has launched within the Cosmos Network of sovereign blockchains, and ATOM is the Cosmos Hub's staking token.
COSMOS on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie COSMOS investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida ATOM panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse COSMOS kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie COSMOS ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
COSMOS hinna ennustus (USD)
Kui palju on COSMOS (ATOM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie COSMOS (ATOM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida COSMOS nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
COSMOS (ATOM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ATOM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
COSMOS (ATOM) ostujuhend
Kas otsite, kuidas COSMOS osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust COSMOS osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.