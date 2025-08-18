Rohkem infot ATOM

COSMOS logo

COSMOS hind(ATOM)

1 ATOM/USD reaalajas hind:

$4.694
-0.74%1D
USD
COSMOS (ATOM) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:05:51 (UTC+8)

COSMOS (ATOM) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 4.541
24 h madal
$ 4.758
24 h kõrge

$ 4.541
$ 4.758
$ 44.6955257850945
$ 1.13096252523
-1.16%

-0.74%

+0.55%

+0.55%

COSMOS (ATOM) reaalajas hind on $ 4.694. Viimase 24 tunni jooksul ATOM kaubeldud madalaim $ 4.541 ja kõrgeim $ 4.758 näitab aktiivset turu volatiivsust. ATOMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 44.6955257850945 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 1.13096252523.

Lüliajalise tootluse osas on ATOM muutunud -1.16% viimase tunni jooksul, -0.74% 24 tunni vältel +0.55% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

COSMOS (ATOM) – turuteave

No.48

$ 2.16B
$ 3.27M
$ 2.16B
460.66M
--
460,655,170
0.05%

2019-03-15 00:00:00

$ 0.1
ATOM

COSMOS praegune turukapitalisatsioon on $ 2.16B $ 3.27M 24 tunnise kauplemismahuga. ATOM ringlev varu on 460.66M, mille koguvaru on 460655170. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

COSMOS (ATOM) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse COSMOS tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.03499-0.74%
30 päeva$ -0.29-5.82%
60 päeva$ +0.74+18.71%
90 päeva$ -0.102-2.13%
COSMOS Hinnamuutus täna

Täna registreeris ATOM muutuse $ -0.03499 (-0.74%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

COSMOS 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.29 (-5.82%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

COSMOS 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ATOM $ +0.74 (+18.71%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

COSMOS 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.102 (-2.13%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada COSMOS (ATOM) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe COSMOS hinnaajaloo lehte.

Mis on COSMOS (ATOM)

The Cosmos Network is a decentralized network of independent, scalable, and interoperable blockchains, creating the foundation for a new token economy. Cosmos Hub is the first hub among many hubs that has launched within the Cosmos Network of sovereign blockchains, and ATOM is the Cosmos Hub's staking token.

COSMOS on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie COSMOS investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ATOM panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse COSMOS kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie COSMOS ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

COSMOS hinna ennustus (USD)

Kui palju on COSMOS (ATOM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie COSMOS (ATOM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida COSMOS nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake COSMOS hinna ennustust kohe!

COSMOS (ATOM) tokenoomika

COSMOS (ATOM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ATOM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

COSMOS (ATOM) ostujuhend

Kas otsite, kuidas COSMOS osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust COSMOS osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ATOM kohalike valuutade suhtes

1 COSMOS(ATOM)/VND
123,522.61
1 COSMOS(ATOM)/AUD
A$7.13488
1 COSMOS(ATOM)/GBP
3.42662
1 COSMOS(ATOM)/EUR
3.9899
1 COSMOS(ATOM)/USD
$4.694
1 COSMOS(ATOM)/MYR
RM19.76174
1 COSMOS(ATOM)/TRY
191.46826
1 COSMOS(ATOM)/JPY
¥690.018
1 COSMOS(ATOM)/ARS
ARS$6,088.16494
1 COSMOS(ATOM)/RUB
374.15874
1 COSMOS(ATOM)/INR
410.77194
1 COSMOS(ATOM)/IDR
Rp75,709.66682
1 COSMOS(ATOM)/KRW
6,519.40272
1 COSMOS(ATOM)/PHP
265.4457
1 COSMOS(ATOM)/EGP
￡E.226.53244
1 COSMOS(ATOM)/BRL
R$25.3476
1 COSMOS(ATOM)/CAD
C$6.47772
1 COSMOS(ATOM)/BDT
570.03936
1 COSMOS(ATOM)/NGN
7,199.37556
1 COSMOS(ATOM)/UAH
193.43974
1 COSMOS(ATOM)/VES
Bs633.69
1 COSMOS(ATOM)/CLP
$4,525.016
1 COSMOS(ATOM)/PKR
Rs1,329.71632
1 COSMOS(ATOM)/KZT
2,541.37854
1 COSMOS(ATOM)/THB
฿152.03866
1 COSMOS(ATOM)/TWD
NT$140.96082
1 COSMOS(ATOM)/AED
د.إ17.22698
1 COSMOS(ATOM)/CHF
Fr3.7552
1 COSMOS(ATOM)/HKD
HK$36.70708
1 COSMOS(ATOM)/AMD
֏1,794.32844
1 COSMOS(ATOM)/MAD
.د.م42.19906
1 COSMOS(ATOM)/MXN
$88.57578
1 COSMOS(ATOM)/PLN
17.08616
1 COSMOS(ATOM)/RON
лв20.27808
1 COSMOS(ATOM)/SEK
kr44.8277
1 COSMOS(ATOM)/BGN
лв7.83898
1 COSMOS(ATOM)/HUF
Ft1,584.6944
1 COSMOS(ATOM)/CZK
98.1046
1 COSMOS(ATOM)/KWD
د.ك1.43167
1 COSMOS(ATOM)/ILS
15.81878
1 COSMOS(ATOM)/NOK
kr47.83186
1 COSMOS(ATOM)/NZD
$7.88592

COSMOS ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest COSMOS võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse COSMOS ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse COSMOS kohta

Kui palju on COSMOS (ATOM) tänapäeval väärt?
Reaalajas ATOM hind USD on 4.694 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ATOM/USD hind?
Praegune hind ATOM/USD on $ 4.694. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on COSMOS turukapitalisatsioon?
ATOM turukapitalisatsioon on $ 2.16B USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ATOM ringlev varu?
ATOM ringlev varu on 460.66M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ATOM (ATH) hind?
ATOM saavutab ATH hinna summas 44.6955257850945 USD.
Mis oli kõigi aegade ATOM madalaim (ATL) hind?
ATOM nägi ATL hinda summas 1.13096252523 USD.
Milline on ATOM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ATOM kauplemismaht on $ 3.27M USD.
Kas ATOM sel aastal kõrgemale ka suundub?
ATOM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ATOM hinna ennustust.
COSMOS (ATOM) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
