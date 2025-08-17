Rohkem infot ATN

Athene Network hind(ATN)

$0.00002353
$0.00002353$0.00002353
+17.18%1D
Athene Network (ATN) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-17 23:53:46 (UTC+8)

Athene Network (ATN) hinna teave (USD)

$ 0.00002
$ 0.00002$ 0.00002
$ 0.00002582
$ 0.00002582$ 0.00002582
$ 0.00002
$ 0.00002$ 0.00002

$ 0.00002582
$ 0.00002582$ 0.00002582

$ 67,618.3066592308
$ 67,618.3066592308$ 67,618.3066592308

$ 0.000029153464250268
$ 0.000029153464250268$ 0.000029153464250268

+0.77%

+17.18%

-84.82%

-84.82%

Athene Network (ATN) reaalajas hind on $ 0.00002353. Viimase 24 tunni jooksul ATN kaubeldud madalaim $ 0.00002 ja kõrgeim $ 0.00002582 näitab aktiivset turu volatiivsust. ATNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 67,618.3066592308 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000029153464250268.

Lüliajalise tootluse osas on ATN muutunud +0.77% viimase tunni jooksul, +17.18% 24 tunni vältel -84.82% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Athene Network (ATN) – turuteave

--
----

$ 14.42K
$ 14.42K$ 14.42K

$ 58.83K
$ 58.83K$ 58.83K

--
----

2,500,000,000
2,500,000,000 2,500,000,000

2,500,000,000
2,500,000,000 2,500,000,000

Athene Network praegune turukapitalisatsioon on -- $ 14.42K 24 tunnise kauplemismahuga. ATN ringlev varu on --, mille koguvaru on 2500000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 58.83K.

Athene Network (ATN) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Athene Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

Periood Muutus (USD) Muutus (%)
Täna$ +0.0000034498+17.18%
30 päeva$ -0.00002747-53.87%
60 päeva$ -0.00008247-77.81%
90 päeva$ -0.00247447-99.06%
Athene Network Hinnamuutus täna

Täna registreeris ATN muutuse $ +0.0000034498 (+17.18%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Athene Network 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00002747 (-53.87%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Athene Network 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ATN $ -0.00008247 (-77.81%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Athene Network 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00247447 (-99.06%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Athene Network (ATN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Athene Network hinnaajaloo lehte.

Mis on Athene Network (ATN)

Athene Network is a pioneering platform that integrates artificial intelligence (AI) and blockchain technology to drive data innovation and decentralized solutions. Established in 2023, it focuses on creating a multilingual social media data collection network, empowering users worldwide to participate in data mining and AI training through a decentralized approach.

Athene Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Athene Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ATN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Athene Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Athene Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Athene Network hinna ennustus (USD)

Kui palju on Athene Network (ATN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Athene Network (ATN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Athene Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Athene Network hinna ennustust kohe!

Athene Network (ATN) tokenoomika

Athene Network (ATN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ATN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Athene Network (ATN) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Athene Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Athene Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

Athene Network ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Athene Network võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Athene Network kohta

Kui palju on Athene Network (ATN) tänapäeval väärt?
Reaalajas ATN hind USD on 0.00002353 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ATN/USD hind?
Praegune hind ATN/USD on $ 0.00002353. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Athene Network turukapitalisatsioon?
ATN turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ATN ringlev varu?
ATN ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ATN (ATH) hind?
ATN saavutab ATH hinna summas 67,618.3066592308 USD.
Mis oli kõigi aegade ATN madalaim (ATL) hind?
ATN nägi ATL hinda summas 0.000029153464250268 USD.
Milline on ATN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ATN kauplemismaht on $ 14.42K USD.
Kas ATN sel aastal kõrgemale ka suundub?
ATN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ATN hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-17 23:53:46 (UTC+8)

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

