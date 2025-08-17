Athene Network (ATN) reaalajas hind on $ 0.00002353. Viimase 24 tunni jooksul ATN kaubeldud madalaim $ 0.00002 ja kõrgeim $ 0.00002582 näitab aktiivset turu volatiivsust. ATNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 67,618.3066592308 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000029153464250268.
Lüliajalise tootluse osas on ATN muutunud +0.77% viimase tunni jooksul, +17.18% 24 tunni vältel -84.82% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Athene Network (ATN) – turuteave
Athene Network praegune turukapitalisatsioon on --$ 14.42K 24 tunnise kauplemismahuga. ATN ringlev varu on --, mille koguvaru on 2500000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 58.83K.
Athene Network (ATN) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Athene Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0000034498
+17.18%
30 päeva
$ -0.00002747
-53.87%
60 päeva
$ -0.00008247
-77.81%
90 päeva
$ -0.00247447
-99.06%
Athene Network Hinnamuutus täna
Täna registreeris ATN muutuse $ +0.0000034498 (+17.18%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Athene Network 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00002747 (-53.87%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Athene Network 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ATN $ -0.00008247 (-77.81%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Athene Network 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00247447 (-99.06%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Athene Network is a pioneering platform that integrates artificial intelligence (AI) and blockchain technology to drive data innovation and decentralized solutions. Established in 2023, it focuses on creating a multilingual social media data collection network, empowering users worldwide to participate in data mining and AI training through a decentralized approach.
Athene Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Athene Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida ATN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Athene Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Athene Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Athene Network hinna ennustus (USD)
Kui palju on Athene Network (ATN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Athene Network (ATN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Athene Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Athene Network (ATN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ATN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
