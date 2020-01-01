Star Atlas (ATLAS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Star Atlas (ATLAS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Star Atlas (ATLAS) teave Star Atlas is a virtual gaming metaverse emerging from the confluence of state-of-the-art blockchain, real-time graphics, multiplayer video game, and decentralized financial technologies Ametlik veebisait: https://staratlas.com Valge raamat: https://staratlas.com/white-paper.pdf Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/ATLASXmbPQxBUYbxPsV97usA3fPQYEqzQBUHgiFCUsXx Ostke ATLAS kohe!

Star Atlas (ATLAS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Star Atlas (ATLAS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 19.21M $ 19.21M $ 19.21M Koguvaru: $ 36.00B $ 36.00B $ 36.00B Ringlev varu: $ 20.43B $ 20.43B $ 20.43B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 33.84M $ 33.84M $ 33.84M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.2218 $ 0.2218 $ 0.2218 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000804697759854435 $ 0.000804697759854435 $ 0.000804697759854435 Praegune hind: $ 0.00094 $ 0.00094 $ 0.00094 Lisateave Star Atlas (ATLAS) hinna kohta

Star Atlas (ATLAS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Star Atlas (ATLAS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ATLAS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ATLAS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ATLAS tokeni tokenoomikat, avastage ATLAS tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ATLAS Kas olete huvitatud Star Atlas (ATLAS) lisamisest oma portfooliosse? Krüptovaluutabörse toetab mitmesuguseid ATLAS ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist.

Star Atlas (ATLAS) hinna ajalugu ATLAS hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ATLAS hinna ajalugu kohe!

ATLAS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ATLAS võiks suunduda? Meie ATLAS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ATLAS tokeni hinna ennustust kohe!

