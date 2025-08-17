Rohkem infot ATLAS

Star Atlas

Star Atlas hind(ATLAS)

1 ATLAS/USD reaalajas hind:

+0.39%1D
USD
Star Atlas (ATLAS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-17 23:53:38 (UTC+8)

Star Atlas (ATLAS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

+0.69%

+0.39%

-2.50%

-2.50%

Star Atlas (ATLAS) reaalajas hind on $ 0.001018. Viimase 24 tunni jooksul ATLAS kaubeldud madalaim $ 0.000993 ja kõrgeim $ 0.001035 näitab aktiivset turu volatiivsust. ATLASkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.27733053 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000804697759854435.

Lüliajalise tootluse osas on ATLAS muutunud +0.69% viimase tunni jooksul, +0.39% 24 tunni vältel -2.50% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Star Atlas (ATLAS) – turuteave

No.881

SOL

Star Atlas praegune turukapitalisatsioon on $ 20.80M $ 11.76K 24 tunnise kauplemismahuga. ATLAS ringlev varu on 20.43B, mille koguvaru on 36000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Star Atlas (ATLAS) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Star Atlas tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00000395+0.39%
30 päeva$ -0.000018-1.74%
60 päeva$ +0.000065+6.82%
90 päeva$ -0.000329-24.43%
Star Atlas Hinnamuutus täna

Täna registreeris ATLAS muutuse $ +0.00000395 (+0.39%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Star Atlas 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000018 (-1.74%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Star Atlas 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ATLAS $ +0.000065 (+6.82%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Star Atlas 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000329 (-24.43%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Star Atlas (ATLAS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Star Atlas hinnaajaloo lehte.

Mis on Star Atlas (ATLAS)

Star Atlas is a virtual gaming metaverse emerging from the confluence of state-of-the-art blockchain, real-time graphics, multiplayer video game, and decentralized financial technologies

Star Atlas on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Star Atlas investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ATLAS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Star Atlas kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Star Atlas ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Star Atlas hinna ennustus (USD)

Kui palju on Star Atlas (ATLAS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Star Atlas (ATLAS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Star Atlas nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Star Atlas hinna ennustust kohe!

Star Atlas (ATLAS) tokenoomika

Star Atlas (ATLAS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ATLAS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Star Atlas (ATLAS) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Star Atlas osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Star Atlas osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ATLAS kohalike valuutade suhtes

1 Star Atlas(ATLAS)/VND
26.78867
1 Star Atlas(ATLAS)/AUD
A$0.00154736
1 Star Atlas(ATLAS)/GBP
0.00074314
1 Star Atlas(ATLAS)/EUR
0.0008653
1 Star Atlas(ATLAS)/USD
1 Star Atlas(ATLAS)/MYR
RM0.00428578
1 Star Atlas(ATLAS)/TRY
0.04152422
1 Star Atlas(ATLAS)/JPY
¥0.149646
1 Star Atlas(ATLAS)/ARS
ARS$1.32035618
1 Star Atlas(ATLAS)/RUB
0.08114478
1 Star Atlas(ATLAS)/INR
0.08908518
1 Star Atlas(ATLAS)/IDR
Rp16.41935254
1 Star Atlas(ATLAS)/KRW
1.41387984
1 Star Atlas(ATLAS)/PHP
0.0575679
1 Star Atlas(ATLAS)/EGP
￡E.0.04912868
1 Star Atlas(ATLAS)/BRL
R$0.0054972
1 Star Atlas(ATLAS)/CAD
C$0.00140484
1 Star Atlas(ATLAS)/BDT
0.12362592
1 Star Atlas(ATLAS)/NGN
1.56134732
1 Star Atlas(ATLAS)/UAH
0.04195178
1 Star Atlas(ATLAS)/VES
Bs0.13743
1 Star Atlas(ATLAS)/CLP
$0.981352
1 Star Atlas(ATLAS)/PKR
Rs0.28837904
1 Star Atlas(ATLAS)/KZT
0.55115538
1 Star Atlas(ATLAS)/THB
฿0.0328814
1 Star Atlas(ATLAS)/TWD
NT$0.03057054
1 Star Atlas(ATLAS)/AED
د.إ0.00373606
1 Star Atlas(ATLAS)/CHF
Fr0.0008144
1 Star Atlas(ATLAS)/HKD
HK$0.00796076
1 Star Atlas(ATLAS)/AMD
֏0.38914068
1 Star Atlas(ATLAS)/MAD
.د.م0.00915182
1 Star Atlas(ATLAS)/MXN
$0.01920966
1 Star Atlas(ATLAS)/PLN
0.00370552
1 Star Atlas(ATLAS)/RON
лв0.00439776
1 Star Atlas(ATLAS)/SEK
kr0.0097219
1 Star Atlas(ATLAS)/BGN
лв0.00170006
1 Star Atlas(ATLAS)/HUF
Ft0.3436768
1 Star Atlas(ATLAS)/CZK
0.0212762
1 Star Atlas(ATLAS)/KWD
د.ك0.00031049
1 Star Atlas(ATLAS)/ILS
0.00343066
1 Star Atlas(ATLAS)/NOK
kr0.01037342
1 Star Atlas(ATLAS)/NZD
$0.00171024

Star Atlas ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Star Atlas võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Star Atlas ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Star Atlas kohta

Kui palju on Star Atlas (ATLAS) tänapäeval väärt?
Reaalajas ATLAS hind USD on 0.001018 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ATLAS/USD hind?
Praegune hind ATLAS/USD on $ 0.001018. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Star Atlas turukapitalisatsioon?
ATLAS turukapitalisatsioon on $ 20.80M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ATLAS ringlev varu?
ATLAS ringlev varu on 20.43B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ATLAS (ATH) hind?
ATLAS saavutab ATH hinna summas 0.27733053 USD.
Mis oli kõigi aegade ATLAS madalaim (ATL) hind?
ATLAS nägi ATL hinda summas 0.000804697759854435 USD.
Milline on ATLAS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ATLAS kauplemismaht on $ 11.76K USD.
Kas ATLAS sel aastal kõrgemale ka suundub?
ATLAS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ATLAS hinna ennustust.
Star Atlas (ATLAS) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

