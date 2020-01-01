Aethir (ATH) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Aethir (ATH) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Aethir (ATH) teave Aethir is a cloud computing infrastructure platform that revolutionizes the ownership, distribution, and utilization paradigms of enterprise-grade graphical processing units (GPUs). By moving away from traditional centralized models, Aethir has deployed a scalable and competitive framework for sharing distributed computational resources, catering to enterprise applications and clientele across various industries and regions. Ametlik veebisait: https://www.aethir.com/ Valge raamat: https://aethir.gitbook.io/aethir/ljvx8d8ee4ElPliP31K1 Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/Dm5BxyMetG3Aq5PaG1BrG7rBYqEMtnkjvPNMExfacVk7 Ostke ATH kohe!

Turukapital: $ 365.28M
Koguvaru: $ 42.00B
Ringlev varu: $ 11.41B
FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.34B
Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.2
Kõigi aegade madalaim: $ 0.024430599906132534
Praegune hind: $ 0.03202

Aethir (ATH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Aethir (ATH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ATH tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ATH tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ATH tokeni tokenoomikat, avastage ATH tokeni reaalajas hinda!

Aethir (ATH) hinna ajalugu ATH hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ATH hinna ajalugu kohe!

ATH – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ATH võiks suunduda? Meie ATH hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ATH tokeni hinna ennustust kohe!

