Aethir (ATH) reaalajas hind on $ 0.03404. Viimase 24 tunni jooksul ATH kaubeldud madalaim $ 0.03321 ja kõrgeim $ 0.03436 näitab aktiivset turu volatiivsust. ATHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.6429335801913781 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.024430599906132534.
Lüliajalise tootluse osas on ATH muutunud -0.50% viimase tunni jooksul, -0.35% 24 tunni vältel -7.30% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Aethir (ATH) – turuteave
No.147
$ 388.32M
$ 388.32M
$ 323.15K
$ 323.15K
$ 1.43B
$ 1.43B
11.41B
11.41B
42,000,000,000
42,000,000,000
42,000,000,000
42,000,000,000
27.16%
0.01%
ETH
Aethir praegune turukapitalisatsioon on $ 388.32M$ 323.15K 24 tunnise kauplemismahuga. ATH ringlev varu on 11.41B, mille koguvaru on 42000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.43B.
Aethir (ATH) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Aethir tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0001196
-0.35%
30 päeva
$ +0.00151
+4.64%
60 päeva
$ -0.00016
-0.47%
90 päeva
$ -0.01646
-32.60%
Aethir Hinnamuutus täna
Täna registreeris ATH muutuse $ -0.0001196 (-0.35%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Aethir 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00151 (+4.64%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Aethir 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ATH $ -0.00016 (-0.47%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Aethir 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.01646 (-32.60%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Aethir is a cloud computing infrastructure platform that revolutionizes the ownership, distribution, and utilization paradigms of enterprise-grade graphical processing units (GPUs). By moving away from traditional centralized models, Aethir has deployed a scalable and competitive framework for sharing distributed computational resources, catering to enterprise applications and clientele across various industries and regions.
Aethir on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Aethir investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida ATH panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Aethir kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Aethir ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Aethir hinna ennustus (USD)
Aethir (ATH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ATH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Aethir (ATH) ostujuhend
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.