$0.03404
Aethir (ATH) reaalajas hinnagraafik
Aethir (ATH) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.03321
$ 0.03321
24 h madal
$ 0.03436
$ 0.03436
24 h kõrge

$ 0.03321
$ 0.03321

$ 0.03436
$ 0.03436

$ 0.6429335801913781
$ 0.6429335801913781

$ 0.024430599906132534
$ 0.024430599906132534

-0.50%

-0.35%

-7.30%

-7.30%

Aethir (ATH) reaalajas hind on $ 0.03404. Viimase 24 tunni jooksul ATH kaubeldud madalaim $ 0.03321 ja kõrgeim $ 0.03436 näitab aktiivset turu volatiivsust. ATHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.6429335801913781 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.024430599906132534.

Lüliajalise tootluse osas on ATH muutunud -0.50% viimase tunni jooksul, -0.35% 24 tunni vältel -7.30% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Aethir (ATH) – turuteave

No.147

$ 388.32M
$ 388.32M

$ 323.15K
$ 323.15K

$ 1.43B
$ 1.43B

11.41B
11.41B

42,000,000,000
42,000,000,000

42,000,000,000
42,000,000,000

27.16%

0.01%

ETH

Aethir praegune turukapitalisatsioon on $ 388.32M $ 323.15K 24 tunnise kauplemismahuga. ATH ringlev varu on 11.41B, mille koguvaru on 42000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.43B.

Aethir (ATH) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Aethir tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0001196-0.35%
30 päeva$ +0.00151+4.64%
60 päeva$ -0.00016-0.47%
90 päeva$ -0.01646-32.60%
Aethir Hinnamuutus täna

Täna registreeris ATH muutuse $ -0.0001196 (-0.35%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Aethir 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00151 (+4.64%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Aethir 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ATH $ -0.00016 (-0.47%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Aethir 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.01646 (-32.60%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Aethir (ATH) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Aethir hinnaajaloo lehte.

Mis on Aethir (ATH)

Aethir is a cloud computing infrastructure platform that revolutionizes the ownership, distribution, and utilization paradigms of enterprise-grade graphical processing units (GPUs). By moving away from traditional centralized models, Aethir has deployed a scalable and competitive framework for sharing distributed computational resources, catering to enterprise applications and clientele across various industries and regions.

Aethir on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Aethir investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ATH panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Aethir kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Aethir ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Aethir hinna ennustus (USD)

Kui palju on Aethir (ATH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Aethir (ATH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Aethir nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Aethir hinna ennustust kohe!

Aethir (ATH) tokenoomika

Aethir (ATH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ATH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Aethir (ATH) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Aethir osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Aethir osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ATH kohalike valuutade suhtes

1 Aethir(ATH)/VND
895.7626
1 Aethir(ATH)/AUD
A$0.0517408
1 Aethir(ATH)/GBP
0.0248492
1 Aethir(ATH)/EUR
0.028934
1 Aethir(ATH)/USD
$0.03404
1 Aethir(ATH)/MYR
RM0.1433084
1 Aethir(ATH)/TRY
1.3884916
1 Aethir(ATH)/JPY
¥5.00388
1 Aethir(ATH)/ARS
ARS$44.1502204
1 Aethir(ATH)/RUB
2.7133284
1 Aethir(ATH)/INR
2.9788404
1 Aethir(ATH)/IDR
Rp549.0321812
1 Aethir(ATH)/KRW
47.2774752
1 Aethir(ATH)/PHP
1.924962
1 Aethir(ATH)/EGP
￡E.1.6427704
1 Aethir(ATH)/BRL
R$0.183816
1 Aethir(ATH)/CAD
C$0.0469752
1 Aethir(ATH)/BDT
4.1338176
1 Aethir(ATH)/NGN
52.2085096
1 Aethir(ATH)/UAH
1.4027884
1 Aethir(ATH)/VES
Bs4.5954
1 Aethir(ATH)/CLP
$32.81456
1 Aethir(ATH)/PKR
Rs9.6428512
1 Aethir(ATH)/KZT
18.4295964
1 Aethir(ATH)/THB
฿1.1025556
1 Aethir(ATH)/TWD
NT$1.0222212
1 Aethir(ATH)/AED
د.إ0.1249268
1 Aethir(ATH)/CHF
Fr0.027232
1 Aethir(ATH)/HKD
HK$0.2661928
1 Aethir(ATH)/AMD
֏13.0121304
1 Aethir(ATH)/MAD
.د.م0.3060196
1 Aethir(ATH)/MXN
$0.6423348
1 Aethir(ATH)/PLN
0.1239056
1 Aethir(ATH)/RON
лв0.1470528
1 Aethir(ATH)/SEK
kr0.325082
1 Aethir(ATH)/BGN
лв0.0568468
1 Aethir(ATH)/HUF
Ft11.491904
1 Aethir(ATH)/CZK
0.711436
1 Aethir(ATH)/KWD
د.ك0.0103822
1 Aethir(ATH)/ILS
0.1147148
1 Aethir(ATH)/NOK
kr0.3468676
1 Aethir(ATH)/NZD
$0.0571872

Aethir ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Aethir võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Aethir ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Aethir kohta

Kui palju on Aethir (ATH) tänapäeval väärt?
Reaalajas ATH hind USD on 0.03404 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ATH/USD hind?
Praegune hind ATH/USD on $ 0.03404. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Aethir turukapitalisatsioon?
ATH turukapitalisatsioon on $ 388.32M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ATH ringlev varu?
ATH ringlev varu on 11.41B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ATH (ATH) hind?
ATH saavutab ATH hinna summas 0.6429335801913781 USD.
Mis oli kõigi aegade ATH madalaim (ATL) hind?
ATH nägi ATL hinda summas 0.024430599906132534 USD.
Milline on ATH kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ATH kauplemismaht on $ 323.15K USD.
Kas ATH sel aastal kõrgemale ka suundub?
ATH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ATH hinna ennustust.
Aethir (ATH) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

