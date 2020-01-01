Astro Armadillos (ASTROS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Astro Armadillos (ASTROS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Astro Armadillos (ASTROS) teave Astro Armadillos, a pioneering Web3 education project, is at the forefront of imparting knowledge about blockchain technology and Web3 across multiple chains through innovative non-fungible tokens (NFTs) and engaging game modes. Ametlik veebisait: https://astroarmadillos.io/ Valge raamat: https://docsend.com/view/ce7vc44jfnpkv65m Plokiahela Explorer: https://polygonscan.com/token/0xBc024abd1e72e2b5F9f73de13ACe4Ac68Fe73e62

Astro Armadillos (ASTROS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Astro Armadillos (ASTROS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.56M $ 1.56M $ 1.56M Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 25.50M $ 25.50M $ 25.50M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 6.10M $ 6.10M $ 6.10M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.1249 $ 0.1249 $ 0.1249 Kõigi aegade madalaim: $ 0.019778041816782114 $ 0.019778041816782114 $ 0.019778041816782114 Praegune hind: $ 0.06099 $ 0.06099 $ 0.06099 Lisateave Astro Armadillos (ASTROS) hinna kohta

Astro Armadillos (ASTROS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Astro Armadillos (ASTROS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ASTROS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ASTROS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ASTROS tokeni tokenoomikat, avastage ASTROS tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ASTROS Kas olete huvitatud Astro Armadillos (ASTROS) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid ASTROS ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks.

Astro Armadillos (ASTROS) hinna ajalugu ASTROS hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ASTROS hinna ajalugu kohe!

ASTROS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ASTROS võiks suunduda? Meie ASTROS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ASTROS tokeni hinna ennustust kohe!

