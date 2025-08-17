Rohkem infot ASTR

ASTR Hinnainfo

ASTR Valge raamat

ASTR Ametlik veebisait

ASTR Tokenoomika

ASTR Hinnaprognoos

ASTR Ajalugu

ASTR – ostujuhend

ASTR-usaldusraha valuutakonverter

ASTR Hetketurg

ASTR USDT-M futuurid

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

ASTAR logo

ASTAR hind(ASTR)

1 ASTR/USD reaalajas hind:

$0.02538
$0.02538$0.02538
+1.31%1D
USD
ASTAR (ASTR) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-17 23:53:24 (UTC+8)

ASTAR (ASTR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.02487
$ 0.02487$ 0.02487
24 h madal
$ 0.02539
$ 0.02539$ 0.02539
24 h kõrge

$ 0.02487
$ 0.02487$ 0.02487

$ 0.02539
$ 0.02539$ 0.02539

$ 0.335348416737348
$ 0.335348416737348$ 0.335348416737348

$ 0.02083889771752422
$ 0.02083889771752422$ 0.02083889771752422

+0.67%

+1.31%

+0.35%

+0.35%

ASTAR (ASTR) reaalajas hind on $ 0.02538. Viimase 24 tunni jooksul ASTR kaubeldud madalaim $ 0.02487 ja kõrgeim $ 0.02539 näitab aktiivset turu volatiivsust. ASTRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.335348416737348 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.02083889771752422.

Lüliajalise tootluse osas on ASTR muutunud +0.67% viimase tunni jooksul, +1.31% 24 tunni vältel +0.35% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ASTAR (ASTR) – turuteave

No.229

$ 206.90M
$ 206.90M$ 206.90M

$ 218.55K
$ 218.55K$ 218.55K

$ 215.53M
$ 215.53M$ 215.53M

8.15B
8.15B 8.15B

--
----

8,492,117,985
8,492,117,985 8,492,117,985

ASTAR

ASTAR praegune turukapitalisatsioon on $ 206.90M $ 218.55K 24 tunnise kauplemismahuga. ASTR ringlev varu on 8.15B, mille koguvaru on 8492117985. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

ASTAR (ASTR) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse ASTAR tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0003282+1.31%
30 päeva$ -0.00042-1.63%
60 päeva$ +0.00082+3.33%
90 päeva$ -0.00473-15.71%
ASTAR Hinnamuutus täna

Täna registreeris ASTR muutuse $ +0.0003282 (+1.31%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

ASTAR 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00042 (-1.63%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

ASTAR 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ASTR $ +0.00082 (+3.33%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

ASTAR 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00473 (-15.71%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada ASTAR (ASTR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe ASTAR hinnaajaloo lehte.

Mis on ASTAR (ASTR)

Astar Network is the #1 TVL Smart Contract Hub for WASM + EVM on Polkadot. Since winning its Parachain auction in January 2022, Astar Network has become the top Parachain in the Polkadot ecosystem in Total Value Locked and most Ethereum assets transferred over. Astar Network is the leading smart contract hub that connects the Polkadot ecosystem to Ethereum, Cosmos, and all major layer 1 blockchains. Astar Network supports dApps using multiple virtual machines—namely WASM and EVM—and offers the best technology solutions and financial incentives via its Build2Earn and Astar Incubation Program for Web3 developers to build on top of a secure, scalable, and interoperable blockchain.

ASTAR on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie ASTAR investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ASTR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse ASTAR kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie ASTAR ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

ASTAR hinna ennustus (USD)

Kui palju on ASTAR (ASTR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ASTAR (ASTR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ASTAR nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ASTAR hinna ennustust kohe!

ASTAR (ASTR) tokenoomika

ASTAR (ASTR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ASTR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

ASTAR (ASTR) ostujuhend

Kas otsite, kuidas ASTAR osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust ASTAR osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ASTR kohalike valuutade suhtes

1 ASTAR(ASTR)/VND
667.8747
1 ASTAR(ASTR)/AUD
A$0.0385776
1 ASTAR(ASTR)/GBP
0.0185274
1 ASTAR(ASTR)/EUR
0.021573
1 ASTAR(ASTR)/USD
$0.02538
1 ASTAR(ASTR)/MYR
RM0.1068498
1 ASTAR(ASTR)/TRY
1.0352502
1 ASTAR(ASTR)/JPY
¥3.73086
1 ASTAR(ASTR)/ARS
ARS$32.9181138
1 ASTAR(ASTR)/RUB
2.0230398
1 ASTAR(ASTR)/INR
2.2210038
1 ASTAR(ASTR)/IDR
Rp409.3547814
1 ASTAR(ASTR)/KRW
35.2497744
1 ASTAR(ASTR)/PHP
1.435239
1 ASTAR(ASTR)/EGP
￡E.1.2248388
1 ASTAR(ASTR)/BRL
R$0.137052
1 ASTAR(ASTR)/CAD
C$0.0350244
1 ASTAR(ASTR)/BDT
3.0821472
1 ASTAR(ASTR)/NGN
38.9263212
1 ASTAR(ASTR)/UAH
1.0459098
1 ASTAR(ASTR)/VES
Bs3.4263
1 ASTAR(ASTR)/CLP
$24.46632
1 ASTAR(ASTR)/PKR
Rs7.1896464
1 ASTAR(ASTR)/KZT
13.7409858
1 ASTAR(ASTR)/THB
฿0.819774
1 ASTAR(ASTR)/TWD
NT$0.7621614
1 ASTAR(ASTR)/AED
د.إ0.0931446
1 ASTAR(ASTR)/CHF
Fr0.020304
1 ASTAR(ASTR)/HKD
HK$0.1984716
1 ASTAR(ASTR)/AMD
֏9.7017588
1 ASTAR(ASTR)/MAD
.د.م0.2281662
1 ASTAR(ASTR)/MXN
$0.4789206
1 ASTAR(ASTR)/PLN
0.0923832
1 ASTAR(ASTR)/RON
лв0.1096416
1 ASTAR(ASTR)/SEK
kr0.242379
1 ASTAR(ASTR)/BGN
лв0.0423846
1 ASTAR(ASTR)/HUF
Ft8.568288
1 ASTAR(ASTR)/CZK
0.530442
1 ASTAR(ASTR)/KWD
د.ك0.0077409
1 ASTAR(ASTR)/ILS
0.0855306
1 ASTAR(ASTR)/NOK
kr0.2586222
1 ASTAR(ASTR)/NZD
$0.0426384

ASTAR ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest ASTAR võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse ASTAR ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ASTAR kohta

Kui palju on ASTAR (ASTR) tänapäeval väärt?
Reaalajas ASTR hind USD on 0.02538 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ASTR/USD hind?
Praegune hind ASTR/USD on $ 0.02538. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ASTAR turukapitalisatsioon?
ASTR turukapitalisatsioon on $ 206.90M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ASTR ringlev varu?
ASTR ringlev varu on 8.15B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ASTR (ATH) hind?
ASTR saavutab ATH hinna summas 0.335348416737348 USD.
Mis oli kõigi aegade ASTR madalaim (ATL) hind?
ASTR nägi ATL hinda summas 0.02083889771752422 USD.
Milline on ASTR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ASTR kauplemismaht on $ 218.55K USD.
Kas ASTR sel aastal kõrgemale ka suundub?
ASTR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ASTR hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-17 23:53:24 (UTC+8)

ASTAR (ASTR) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

ASTR/USD kalkulaator

Summa

ASTR
ASTR
USD
USD

1 ASTR = 0.02538 USD

Kauplemine: ASTR

ASTRUSDT
$0.02538
$0.02538$0.02538
+1.35%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu