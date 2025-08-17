Mis on ASTAR (ASTR)

Astar Network is the #1 TVL Smart Contract Hub for WASM + EVM on Polkadot. Since winning its Parachain auction in January 2022, Astar Network has become the top Parachain in the Polkadot ecosystem in Total Value Locked and most Ethereum assets transferred over. Astar Network is the leading smart contract hub that connects the Polkadot ecosystem to Ethereum, Cosmos, and all major layer 1 blockchains. Astar Network supports dApps using multiple virtual machines—namely WASM and EVM—and offers the best technology solutions and financial incentives via its Build2Earn and Astar Incubation Program for Web3 developers to build on top of a secure, scalable, and interoperable blockchain.

ASTAR hinna ennustus (USD)

Kui palju on ASTAR (ASTR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ASTAR (ASTR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ASTAR nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

ASTAR (ASTR) tokenoomika

ASTAR (ASTR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ASTR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Kui palju on ASTAR (ASTR) tänapäeval väärt? Reaalajas ASTR hind USD on 0.02538 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ASTR/USD hind? $ 0.02538 . Milline on ASTAR turukapitalisatsioon? ASTR turukapitalisatsioon on $ 206.90M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ASTR ringlev varu? ASTR ringlev varu on 8.15B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ASTR (ATH) hind? ASTR saavutab ATH hinna summas 0.335348416737348 USD . Mis oli kõigi aegade ASTR madalaim (ATL) hind? ASTR nägi ATL hinda summas 0.02083889771752422 USD . Milline on ASTR kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ASTR kauplemismaht on $ 218.55K USD .

