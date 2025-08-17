ASTAR (ASTR) reaalajas hind on $ 0.02538. Viimase 24 tunni jooksul ASTR kaubeldud madalaim $ 0.02487 ja kõrgeim $ 0.02539 näitab aktiivset turu volatiivsust. ASTRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.335348416737348 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.02083889771752422.
Lüliajalise tootluse osas on ASTR muutunud +0.67% viimase tunni jooksul, +1.31% 24 tunni vältel +0.35% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
ASTAR (ASTR) – turuteave
ASTAR
ASTAR praegune turukapitalisatsioon on $ 206.90M$ 218.55K 24 tunnise kauplemismahuga. ASTR ringlev varu on 8.15B, mille koguvaru on 8492117985. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
ASTAR (ASTR) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse ASTAR tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0003282
+1.31%
30 päeva
$ -0.00042
-1.63%
60 päeva
$ +0.00082
+3.33%
90 päeva
$ -0.00473
-15.71%
ASTAR Hinnamuutus täna
Täna registreeris ASTR muutuse $ +0.0003282 (+1.31%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
ASTAR 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00042 (-1.63%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
ASTAR 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ASTR $ +0.00082 (+3.33%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
ASTAR 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00473 (-15.71%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada ASTAR (ASTR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Astar Network is the #1 TVL Smart Contract Hub for WASM + EVM on Polkadot.
Since winning its Parachain auction in January 2022, Astar Network has become the top Parachain in the Polkadot ecosystem in Total Value Locked and most Ethereum assets transferred over. Astar Network is the leading smart contract hub that connects the Polkadot ecosystem to Ethereum, Cosmos, and all major layer 1 blockchains. Astar Network supports dApps using multiple virtual machines—namely WASM and EVM—and offers the best technology solutions and financial incentives via its Build2Earn and Astar Incubation Program for Web3 developers to build on top of a secure, scalable, and interoperable blockchain.
ASTAR on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie ASTAR investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida ASTR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse ASTAR kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie ASTAR ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
ASTAR hinna ennustus (USD)
Kui palju on ASTAR (ASTR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ASTAR (ASTR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ASTAR nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
ASTAR (ASTR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ASTR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
ASTAR (ASTR) ostujuhend
Kas otsite, kuidas ASTAR osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust ASTAR osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.