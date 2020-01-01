ASSCOIN (ASSCOIN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ASSCOIN (ASSCOIN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ASSCOIN (ASSCOIN) teave AssCoin is a humorous memecoin created by the developers of FartCoin, with viral potential. With its funny name and light-hearted community vibe, AssCoin has become an entertainment-driven token in the cryptocurrency world. It doesn’t serve any real financial purpose but relies on social media and community involvement to drive its value, representing a part of the meme coin culture. Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/G3EDZoS49NRVKP8X1HggHZJueJeR8d2izUHeXdV3pump Ostke ASSCOIN kohe!

ASSCOIN (ASSCOIN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ASSCOIN (ASSCOIN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: -- -- -- Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): -- -- -- Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.020596 $ 0.020596 $ 0.020596 Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: $ 0.0005135 $ 0.0005135 $ 0.0005135 Lisateave ASSCOIN (ASSCOIN) hinna kohta

ASSCOIN (ASSCOIN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ASSCOIN (ASSCOIN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ASSCOIN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ASSCOIN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ASSCOIN tokeni tokenoomikat, avastage ASSCOIN tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ASSCOIN Kas olete huvitatud ASSCOIN (ASSCOIN) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid ASSCOIN ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas ASSCOIN MEXC-ist osta!

ASSCOIN (ASSCOIN) hinna ajalugu ASSCOIN hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ASSCOIN hinna ajalugu kohe!

ASSCOIN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ASSCOIN võiks suunduda? Meie ASSCOIN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ASSCOIN tokeni hinna ennustust kohe!

