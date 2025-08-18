ASSCOIN (ASSCOIN) reaalajas hind on $ 0.0005583. Viimase 24 tunni jooksul ASSCOIN kaubeldud madalaim $ 0.0005568 ja kõrgeim $ 0.0005696 näitab aktiivset turu volatiivsust. ASSCOINkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on ASSCOIN muutunud +0.03% viimase tunni jooksul, -1.01% 24 tunni vältel -3.50% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
ASSCOIN (ASSCOIN) – turuteave
$ 54.77K
$ 54.77K
SOL
ASSCOIN praegune turukapitalisatsioon on --$ 54.77K 24 tunnise kauplemismahuga. ASSCOIN ringlev varu on --, mille koguvaru on --. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
ASSCOIN (ASSCOIN) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse ASSCOIN tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000005696
-1.01%
30 päeva
$ -0.0002568
-31.51%
60 päeva
$ -0.0015935
-74.06%
90 päeva
$ -0.0002274
-28.95%
ASSCOIN Hinnamuutus täna
Täna registreeris ASSCOIN muutuse $ -0.000005696 (-1.01%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
ASSCOIN 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0002568 (-31.51%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
ASSCOIN 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ASSCOIN $ -0.0015935 (-74.06%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
ASSCOIN 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0002274 (-28.95%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada ASSCOIN (ASSCOIN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
AssCoin is a humorous memecoin created by the developers of FartCoin, with viral potential. With its funny name and light-hearted community vibe, AssCoin has become an entertainment-driven token in the cryptocurrency world. It doesn’t serve any real financial purpose but relies on social media and community involvement to drive its value, representing a part of the meme coin culture.
ASSCOIN on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida ASSCOIN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse ASSCOIN kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie ASSCOIN ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
ASSCOIN hinna ennustus (USD)
Kui palju on ASSCOIN (ASSCOIN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ASSCOIN (ASSCOIN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ASSCOIN nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
ASSCOIN (ASSCOIN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ASSCOIN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
ASSCOIN (ASSCOIN) ostujuhend
Kas otsite, kuidas ASSCOIN osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust ASSCOIN osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.