ASRR (ASRR) teave Assisterr (ASRR) is a project based on Network of Specialized AI Models & Agents. Ametlik veebisait: https://www.assisterr.ai/ Valge raamat: https://assisterr.gitbook.io/white-paper/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/ASRRjA1R4RHVk5H9QKKm1jaQqMkxvv6nh5EypPrvwmxQ Ostke ASRR kohe!

ASRR (ASRR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ASRR (ASRR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.21M $ 1.21M $ 1.21M Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 14.62M $ 14.62M $ 14.62M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 8.26M $ 8.26M $ 8.26M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.7999 $ 0.7999 $ 0.7999 Kõigi aegade madalaim: $ 0.08069584530524307 $ 0.08069584530524307 $ 0.08069584530524307 Praegune hind: $ 0.08261 $ 0.08261 $ 0.08261 Lisateave ASRR (ASRR) hinna kohta

ASRR (ASRR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ASRR (ASRR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ASRR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ASRR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ASRR tokeni tokenoomikat, avastage ASRR tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ASRR Kas olete huvitatud ASRR (ASRR) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid ASRR ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas ASRR MEXC-ist osta!

ASRR (ASRR) hinna ajalugu ASRR hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ASRR hinna ajalugu kohe!

ASRR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ASRR võiks suunduda? Meie ASRR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ASRR tokeni hinna ennustust kohe!

