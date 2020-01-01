AS Monaco (ASM) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi AS Monaco (ASM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

AS Monaco (ASM) teave $ASM is the name of AS Monaco’s only official Fan Token™. The Fan Token™ is a digital asset that never expires, and gives you the right to vote on certain official Club decisions, as well as unprecedented access to your team and to have incredible, never-before-seen experiences. Ametlik veebisait: https://socios.com Plokiahela Explorer: https://chiliscan.com/token/0x371863096CF5685cD37AE00C28DE10b6edBab3Fe Ostke ASM kohe!

AS Monaco (ASM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage AS Monaco (ASM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.27M $ 1.27M $ 1.27M Koguvaru: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Ringlev varu: $ 5.25M $ 5.25M $ 5.25M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.42M $ 2.42M $ 2.42M Kõigi aegade kõrgeim: $ 3.932 $ 3.932 $ 3.932 Kõigi aegade madalaim: $ 0.17967373495653602 $ 0.17967373495653602 $ 0.17967373495653602 Praegune hind: $ 0.2422 $ 0.2422 $ 0.2422 Lisateave AS Monaco (ASM) hinna kohta

AS Monaco (ASM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud AS Monaco (ASM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ASM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ASM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ASM tokeni tokenoomikat, avastage ASM tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ASM Kas olete huvitatud AS Monaco (ASM) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid ASM ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas ASM MEXC-ist osta!

AS Monaco (ASM) hinna ajalugu ASM hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ASM hinna ajalugu kohe!

ASM – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ASM võiks suunduda? Meie ASM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ASM tokeni hinna ennustust kohe!

