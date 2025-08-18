Rohkem infot ASM

AS Monaco hind(ASM)

$0.235
-2.36%1D
AS Monaco (ASM) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 04:35:07 (UTC+8)

AS Monaco (ASM) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.2312
24 h madal
$ 0.2419
24 h kõrge

$ 0.2312
$ 0.2419
$ 2.753173777433573
$ 0.17967373495653602
-0.09%

-2.36%

-5.25%

-5.25%

AS Monaco (ASM) reaalajas hind on $ 0.235. Viimase 24 tunni jooksul ASM kaubeldud madalaim $ 0.2312 ja kõrgeim $ 0.2419 näitab aktiivset turu volatiivsust. ASMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.753173777433573 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.17967373495653602.

Lüliajalise tootluse osas on ASM muutunud -0.09% viimase tunni jooksul, -2.36% 24 tunni vältel -5.25% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

AS Monaco (ASM) – turuteave

No.2031

$ 1.23M
$ 70.74K
$ 2.35M
5.25M
10,000,000
10,000,000
52.50%

CHZ

AS Monaco praegune turukapitalisatsioon on $ 1.23M $ 70.74K 24 tunnise kauplemismahuga. ASM ringlev varu on 5.25M, mille koguvaru on 10000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.35M.

AS Monaco (ASM) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse AS Monaco tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00568-2.36%
30 päeva$ +0.0297+14.46%
60 päeva$ +0.0126+5.66%
90 päeva$ -0.0307-11.56%
AS Monaco Hinnamuutus täna

Täna registreeris ASM muutuse $ -0.00568 (-2.36%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

AS Monaco 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0297 (+14.46%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

AS Monaco 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ASM $ +0.0126 (+5.66%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

AS Monaco 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0307 (-11.56%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada AS Monaco (ASM) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe AS Monaco hinnaajaloo lehte.

Mis on AS Monaco (ASM)

$ASM is the name of AS Monaco’s only official Fan Token™. The Fan Token™ is a digital asset that never expires, and gives you the right to vote on certain official Club decisions, as well as unprecedented access to your team and to have incredible, never-before-seen experiences.

AS Monaco on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie AS Monaco investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ASM panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse AS Monaco kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie AS Monaco ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

AS Monaco hinna ennustus (USD)

Kui palju on AS Monaco (ASM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie AS Monaco (ASM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida AS Monaco nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake AS Monaco hinna ennustust kohe!

AS Monaco (ASM) tokenoomika

AS Monaco (ASM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ASM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

AS Monaco (ASM) ostujuhend

Kas otsite, kuidas AS Monaco osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust AS Monaco osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ASM kohalike valuutade suhtes

1 AS Monaco(ASM)/VND
6,184.025
1 AS Monaco(ASM)/AUD
A$0.35955
1 AS Monaco(ASM)/GBP
0.17155
1 AS Monaco(ASM)/EUR
0.19975
1 AS Monaco(ASM)/USD
$0.235
1 AS Monaco(ASM)/MYR
RM0.98935
1 AS Monaco(ASM)/TRY
9.59975
1 AS Monaco(ASM)/JPY
¥34.545
1 AS Monaco(ASM)/ARS
ARS$304.40255
1 AS Monaco(ASM)/RUB
18.7154
1 AS Monaco(ASM)/INR
20.56485
1 AS Monaco(ASM)/IDR
Rp3,790.32205
1 AS Monaco(ASM)/KRW
326.3868
1 AS Monaco(ASM)/PHP
13.28925
1 AS Monaco(ASM)/EGP
￡E.11.32935
1 AS Monaco(ASM)/BRL
R$1.269
1 AS Monaco(ASM)/CAD
C$0.3243
1 AS Monaco(ASM)/BDT
28.5384
1 AS Monaco(ASM)/NGN
360.4289
1 AS Monaco(ASM)/UAH
9.68435
1 AS Monaco(ASM)/VES
Bs31.725
1 AS Monaco(ASM)/CLP
$226.54
1 AS Monaco(ASM)/PKR
Rs66.5708
1 AS Monaco(ASM)/KZT
127.23135
1 AS Monaco(ASM)/THB
฿7.6046
1 AS Monaco(ASM)/TWD
NT$7.05705
1 AS Monaco(ASM)/AED
د.إ0.86245
1 AS Monaco(ASM)/CHF
Fr0.188
1 AS Monaco(ASM)/HKD
HK$1.8377
1 AS Monaco(ASM)/AMD
֏89.8311
1 AS Monaco(ASM)/MAD
.د.م2.11265
1 AS Monaco(ASM)/MXN
$4.40155
1 AS Monaco(ASM)/PLN
0.85305
1 AS Monaco(ASM)/RON
лв1.0152
1 AS Monaco(ASM)/SEK
kr2.2419
1 AS Monaco(ASM)/BGN
лв0.39245
1 AS Monaco(ASM)/HUF
Ft79.2843
1 AS Monaco(ASM)/CZK
4.91385
1 AS Monaco(ASM)/KWD
د.ك0.071675
1 AS Monaco(ASM)/ILS
0.79195
1 AS Monaco(ASM)/NOK
kr2.3876
1 AS Monaco(ASM)/NZD
$0.3948

AS Monaco ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest AS Monaco võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse AS Monaco ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse AS Monaco kohta

Kui palju on AS Monaco (ASM) tänapäeval väärt?
Reaalajas ASM hind USD on 0.235 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ASM/USD hind?
Praegune hind ASM/USD on $ 0.235. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on AS Monaco turukapitalisatsioon?
ASM turukapitalisatsioon on $ 1.23M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ASM ringlev varu?
ASM ringlev varu on 5.25M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ASM (ATH) hind?
ASM saavutab ATH hinna summas 2.753173777433573 USD.
Mis oli kõigi aegade ASM madalaim (ATL) hind?
ASM nägi ATL hinda summas 0.17967373495653602 USD.
Milline on ASM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ASM kauplemismaht on $ 70.74K USD.
Kas ASM sel aastal kõrgemale ka suundub?
ASM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ASM hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 04:35:07 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

