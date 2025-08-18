Mis on AS Monaco (ASM)

$ASM is the name of AS Monaco’s only official Fan Token™. The Fan Token™ is a digital asset that never expires, and gives you the right to vote on certain official Club decisions, as well as unprecedented access to your team and to have incredible, never-before-seen experiences.

AS Monaco on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie AS Monaco investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.



Lisaks saate teha järgmist.

- Kontrollida ASM panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.

- Lugeda ülevaateid ja analüüse AS Monaco kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie AS Monaco ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

AS Monaco hinna ennustus (USD)

Kui palju on AS Monaco (ASM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie AS Monaco (ASM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida AS Monaco nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake AS Monaco hinna ennustust kohe!

AS Monaco (ASM) tokenoomika

AS Monaco (ASM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ASM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

AS Monaco (ASM) ostujuhend

Kas otsite, kuidas AS Monaco osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust AS Monaco osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ASM kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

AS Monaco ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest AS Monaco võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse AS Monaco kohta Kui palju on AS Monaco (ASM) tänapäeval väärt? Reaalajas ASM hind USD on 0.235 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ASM/USD hind? $ 0.235 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ASM/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on AS Monaco turukapitalisatsioon? ASM turukapitalisatsioon on $ 1.23M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ASM ringlev varu? ASM ringlev varu on 5.25M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ASM (ATH) hind? ASM saavutab ATH hinna summas 2.753173777433573 USD . Mis oli kõigi aegade ASM madalaim (ATL) hind? ASM nägi ATL hinda summas 0.17967373495653602 USD . Milline on ASM kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ASM kauplemismaht on $ 70.74K USD . Kas ASM sel aastal kõrgemale ka suundub? ASM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ASM hinna ennustust

AS Monaco (ASM) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8) Tüüp Teave 08-16 16:39:00 Valdkonna uudised This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume 08-16 14:30:00 Valdkonna uudised Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem 08-16 04:04:00 Valuutapoliitika Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business 08-15 19:17:00 Valdkonna uudised Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs 08-15 15:35:00 Valdkonna uudised Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance 08-15 11:48:00 Valdkonna uudised Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s? OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu 2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.