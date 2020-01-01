ARMY (ARMY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ARMY (ARMY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ARMY (ARMY) teave In a world dominated by fleeting trends and fragile communities, the XRP ARMY stands as an unshakable force. Bold. Timeless. Fearless. The XRP ARMY will lead the charge as XRP skyrockets to the top. The haters will see it. The doubters will hear it. But those who join will experience it. The strongest army in crypto has spoken. Ametlik veebisait: https://www.xrparmy-cto.com/ Plokiahela Explorer: https://xrpscan.com/account/rGG3wQ4kUzd7Jnmk1n5NWPZjjut62kCBfC Ostke ARMY kohe!

ARMY (ARMY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ARMY (ARMY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 589.00M $ 589.00M $ 589.00M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 13.55M $ 13.55M $ 13.55M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.1776 $ 0.1776 $ 0.1776 Kõigi aegade madalaim: $ 0.011288957080566169 $ 0.011288957080566169 $ 0.011288957080566169 Praegune hind: $ 0.023 $ 0.023 $ 0.023 Lisateave ARMY (ARMY) hinna kohta

ARMY (ARMY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ARMY (ARMY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ARMY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ARMY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ARMY tokeni tokenoomikat, avastage ARMY tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ARMY Kas olete huvitatud ARMY (ARMY) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid ARMY ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas ARMY MEXC-ist osta!

ARMY (ARMY) hinna ajalugu ARMY hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ARMY hinna ajalugu kohe!

ARMY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ARMY võiks suunduda? Meie ARMY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ARMY tokeni hinna ennustust kohe!

