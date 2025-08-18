Rohkem infot ARMY

ARMY hind(ARMY)

1 ARMY/USD reaalajas hind:

$0.0255
$0.0255
-0.77%1D
ARMY (ARMY) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:25:14 (UTC+8)

ARMY (ARMY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0243
$ 0.0243
24 h madal
$ 0.026
$ 0.026
24 h kõrge

$ 0.0243
$ 0.0243

$ 0.026
$ 0.026

$ 0.190044627604313
$ 0.190044627604313

$ 0.011288957080566169
$ 0.011288957080566169

+0.79%

-0.77%

-12.97%

-12.97%

ARMY (ARMY) reaalajas hind on $ 0.0255. Viimase 24 tunni jooksul ARMY kaubeldud madalaim $ 0.0243 ja kõrgeim $ 0.026 näitab aktiivset turu volatiivsust. ARMYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.190044627604313 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.011288957080566169.

Lüliajalise tootluse osas on ARMY muutunud +0.79% viimase tunni jooksul, -0.77% 24 tunni vältel -12.97% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ARMY (ARMY) – turuteave

No.4493

$ 0.00
$ 0.00

$ 11.24K
$ 11.24K

$ 15.02M
$ 15.02M

0.00
0.00

589,000,000
589,000,000

589,000,000
589,000,000

0.00%

$ 0.1
$ 0.1

ARMY praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 11.24K 24 tunnise kauplemismahuga. ARMY ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 589000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 15.02M.

ARMY (ARMY) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse ARMY tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000198-0.77%
30 päeva$ -0.0194-43.21%
60 päeva$ +0.0049+23.78%
90 päeva$ -0.0043-14.43%
ARMY Hinnamuutus täna

Täna registreeris ARMY muutuse $ -0.000198 (-0.77%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

ARMY 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0194 (-43.21%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

ARMY 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ARMY $ +0.0049 (+23.78%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

ARMY 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0043 (-14.43%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada ARMY (ARMY) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe ARMY hinnaajaloo lehte.

Mis on ARMY (ARMY)

In a world dominated by fleeting trends and fragile communities, the XRP ARMY stands as an unshakable force. Bold. Timeless. Fearless. The XRP ARMY will lead the charge as XRP skyrockets to the top. The haters will see it. The doubters will hear it. But those who join will experience it. The strongest army in crypto has spoken.

ARMY on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie ARMY investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ARMY panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse ARMY kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie ARMY ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

ARMY hinna ennustus (USD)

Kui palju on ARMY (ARMY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ARMY (ARMY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ARMY nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ARMY hinna ennustust kohe!

ARMY (ARMY) tokenoomika

ARMY (ARMY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ARMY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

ARMY (ARMY) ostujuhend

Kas otsite, kuidas ARMY osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust ARMY osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ARMY kohalike valuutade suhtes

1 ARMY(ARMY)/VND
671.0325
1 ARMY(ARMY)/AUD
A$0.03876
1 ARMY(ARMY)/GBP
0.018615
1 ARMY(ARMY)/EUR
0.021675
1 ARMY(ARMY)/USD
$0.0255
1 ARMY(ARMY)/MYR
RM0.107355
1 ARMY(ARMY)/TRY
1.040145
1 ARMY(ARMY)/JPY
¥3.7485
1 ARMY(ARMY)/ARS
ARS$33.073755
1 ARMY(ARMY)/RUB
2.034135
1 ARMY(ARMY)/INR
2.231505
1 ARMY(ARMY)/IDR
Rp411.290265
1 ARMY(ARMY)/KRW
35.41644
1 ARMY(ARMY)/PHP
1.442025
1 ARMY(ARMY)/EGP
￡E.1.231395
1 ARMY(ARMY)/BRL
R$0.1377
1 ARMY(ARMY)/CAD
C$0.03519
1 ARMY(ARMY)/BDT
3.09672
1 ARMY(ARMY)/NGN
39.11037
1 ARMY(ARMY)/UAH
1.050855
1 ARMY(ARMY)/VES
Bs3.4425
1 ARMY(ARMY)/CLP
$24.582
1 ARMY(ARMY)/PKR
Rs7.22364
1 ARMY(ARMY)/KZT
13.805955
1 ARMY(ARMY)/THB
฿0.826455
1 ARMY(ARMY)/TWD
NT$0.765765
1 ARMY(ARMY)/AED
د.إ0.093585
1 ARMY(ARMY)/CHF
Fr0.0204
1 ARMY(ARMY)/HKD
HK$0.19941
1 ARMY(ARMY)/AMD
֏9.74763
1 ARMY(ARMY)/MAD
.د.م0.229245
1 ARMY(ARMY)/MXN
$0.477615
1 ARMY(ARMY)/PLN
0.09282
1 ARMY(ARMY)/RON
лв0.11016
1 ARMY(ARMY)/SEK
kr0.24327
1 ARMY(ARMY)/BGN
лв0.042585
1 ARMY(ARMY)/HUF
Ft8.617725
1 ARMY(ARMY)/CZK
0.53397
1 ARMY(ARMY)/KWD
د.ك0.0077775
1 ARMY(ARMY)/ILS
0.085935
1 ARMY(ARMY)/NOK
kr0.259335
1 ARMY(ARMY)/NZD
$0.04284

ARMY ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest ARMY võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse ARMY ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ARMY kohta

Kui palju on ARMY (ARMY) tänapäeval väärt?
Reaalajas ARMY hind USD on 0.0255 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ARMY/USD hind?
Praegune hind ARMY/USD on $ 0.0255. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ARMY turukapitalisatsioon?
ARMY turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ARMY ringlev varu?
ARMY ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ARMY (ATH) hind?
ARMY saavutab ATH hinna summas 0.190044627604313 USD.
Mis oli kõigi aegade ARMY madalaim (ATL) hind?
ARMY nägi ATL hinda summas 0.011288957080566169 USD.
Milline on ARMY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ARMY kauplemismaht on $ 11.24K USD.
Kas ARMY sel aastal kõrgemale ka suundub?
ARMY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ARMY hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:25:14 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

$0.0255
