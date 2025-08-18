Rohkem infot ARI

ARI10 hind(ARI)

1 ARI/USD reaalajas hind:

$0.005314
$0.005314$0.005314
+0.01%1D
USD
ARI10 (ARI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 04:34:44 (UTC+8)

ARI10 (ARI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.005312
$ 0.005312$ 0.005312
24 h madal
$ 0.005315
$ 0.005315$ 0.005315
24 h kõrge

$ 0.005312
$ 0.005312$ 0.005312

$ 0.005315
$ 0.005315$ 0.005315

$ 0.00930635670257308
$ 0.00930635670257308$ 0.00930635670257308

$ 0.003215494286215948
$ 0.003215494286215948$ 0.003215494286215948

0.00%

+0.01%

+2.15%

+2.15%

ARI10 (ARI) reaalajas hind on $ 0.005313. Viimase 24 tunni jooksul ARI kaubeldud madalaim $ 0.005312 ja kõrgeim $ 0.005315 näitab aktiivset turu volatiivsust. ARIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00930635670257308 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.003215494286215948.

Lüliajalise tootluse osas on ARI muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, +0.01% 24 tunni vältel +2.15% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ARI10 (ARI) – turuteave

No.9033

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 62.43K
$ 62.43K$ 62.43K

$ 2.55M
$ 2.55M$ 2.55M

0.00
0.00 0.00

479,648,660
479,648,660 479,648,660

479,632,972
479,632,972 479,632,972

0.00%

BASE

ARI10 praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 62.43K 24 tunnise kauplemismahuga. ARI ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 479632972. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.55M.

ARI10 (ARI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse ARI10 tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00000053+0.01%
30 päeva$ +0.000245+4.83%
60 päeva$ -0.00095-15.17%
90 päeva$ +0.001403+35.88%
ARI10 Hinnamuutus täna

Täna registreeris ARI muutuse $ +0.00000053 (+0.01%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

ARI10 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000245 (+4.83%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

ARI10 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ARI $ -0.00095 (-15.17%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

ARI10 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.001403 (+35.88%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada ARI10 (ARI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe ARI10 hinnaajaloo lehte.

Mis on ARI10 (ARI)

ARI - stake one token to unlock endless airdrop possibilities and diversify your portfolio.

ARI10 on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie ARI10 investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ARI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse ARI10 kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie ARI10 ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

ARI10 hinna ennustus (USD)

Kui palju on ARI10 (ARI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ARI10 (ARI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ARI10 nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ARI10 hinna ennustust kohe!

ARI10 (ARI) tokenoomika

ARI10 (ARI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ARI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

ARI10 (ARI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas ARI10 osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust ARI10 osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ARI kohalike valuutade suhtes

1 ARI10(ARI)/VND
139.811595
1 ARI10(ARI)/AUD
A$0.00812889
1 ARI10(ARI)/GBP
0.00387849
1 ARI10(ARI)/EUR
0.00451605
1 ARI10(ARI)/USD
$0.005313
1 ARI10(ARI)/MYR
RM0.02236773
1 ARI10(ARI)/TRY
0.21703605
1 ARI10(ARI)/JPY
¥0.781011
1 ARI10(ARI)/ARS
ARS$6.88208829
1 ARI10(ARI)/RUB
0.42312732
1 ARI10(ARI)/INR
0.46494063
1 ARI10(ARI)/IDR
Rp85.69353639
1 ARI10(ARI)/KRW
7.37911944
1 ARI10(ARI)/PHP
0.30045015
1 ARI10(ARI)/EGP
￡E.0.25613973
1 ARI10(ARI)/BRL
R$0.0286902
1 ARI10(ARI)/CAD
C$0.00733194
1 ARI10(ARI)/BDT
0.64521072
1 ARI10(ARI)/NGN
8.14876062
1 ARI10(ARI)/UAH
0.21894873
1 ARI10(ARI)/VES
Bs0.717255
1 ARI10(ARI)/CLP
$5.121732
1 ARI10(ARI)/PKR
Rs1.50506664
1 ARI10(ARI)/KZT
2.87651133
1 ARI10(ARI)/THB
฿0.17192868
1 ARI10(ARI)/TWD
NT$0.15954939
1 ARI10(ARI)/AED
د.إ0.01949871
1 ARI10(ARI)/CHF
Fr0.0042504
1 ARI10(ARI)/HKD
HK$0.04154766
1 ARI10(ARI)/AMD
֏2.03094738
1 ARI10(ARI)/MAD
.د.م0.04776387
1 ARI10(ARI)/MXN
$0.09951249
1 ARI10(ARI)/PLN
0.01928619
1 ARI10(ARI)/RON
лв0.02295216
1 ARI10(ARI)/SEK
kr0.05068602
1 ARI10(ARI)/BGN
лв0.00887271
1 ARI10(ARI)/HUF
Ft1.79249994
1 ARI10(ARI)/CZK
0.11109483
1 ARI10(ARI)/KWD
د.ك0.001620465
1 ARI10(ARI)/ILS
0.01790481
1 ARI10(ARI)/NOK
kr0.05398008
1 ARI10(ARI)/NZD
$0.00892584

ARI10 ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest ARI10 võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse ARI10 ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ARI10 kohta

Kui palju on ARI10 (ARI) tänapäeval väärt?
Reaalajas ARI hind USD on 0.005313 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ARI/USD hind?
Praegune hind ARI/USD on $ 0.005313. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ARI10 turukapitalisatsioon?
ARI turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ARI ringlev varu?
ARI ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ARI (ATH) hind?
ARI saavutab ATH hinna summas 0.00930635670257308 USD.
Mis oli kõigi aegade ARI madalaim (ATL) hind?
ARI nägi ATL hinda summas 0.003215494286215948 USD.
Milline on ARI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ARI kauplemismaht on $ 62.43K USD.
Kas ARI sel aastal kõrgemale ka suundub?
ARI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ARI hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 04:34:44 (UTC+8)

ARI10 (ARI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

1 ARI = 0.005313 USD

