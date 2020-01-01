Argentine Football (ARG) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Argentine Football (ARG) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Argentine Football (ARG) teave Argentina is among the most successful national sides of all time with two World Cup wins, 14 victories in the Copa América, and an incredible production line of talent, which includes, arguably, the two greatest players of all time in Diego Maradona and Lionel Messi. Argentine Football Association Fan Token (ARG) is a cryptocurrency and operates on the Chiliz platform. Ametlik veebisait: https://socios.com Plokiahela Explorer: https://chiliscan.com/token/0xd34625c1c812439229EF53e06f22053249D011f5 Ostke ARG kohe!

Argentine Football (ARG) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Argentine Football (ARG) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 8.38M $ 8.38M $ 8.38M Koguvaru: $ 20.00M $ 20.00M $ 20.00M Ringlev varu: $ 8.50M $ 8.50M $ 8.50M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 19.71M $ 19.71M $ 19.71M Kõigi aegade kõrgeim: $ 9.269 $ 9.269 $ 9.269 Kõigi aegade madalaim: $ 0.4221301026710237 $ 0.4221301026710237 $ 0.4221301026710237 Praegune hind: $ 0.9856 $ 0.9856 $ 0.9856 Lisateave Argentine Football (ARG) hinna kohta

Argentine Football (ARG) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Argentine Football (ARG) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ARG tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ARG tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ARG tokeni tokenoomikat, avastage ARG tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ARG Kas olete huvitatud Argentine Football (ARG) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid ARG ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas ARG MEXC-ist osta!

Argentine Football (ARG) hinna ajalugu ARG hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ARG hinna ajalugu kohe!

ARG – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ARG võiks suunduda? Meie ARG hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ARG tokeni hinna ennustust kohe!

