Argentine Football logo

Argentine Football hind(ARG)

1 ARG/USD reaalajas hind:

$0.9923
$0.9923
+2.24%1D
USD
Argentine Football (ARG) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:25:06 (UTC+8)

Argentine Football (ARG) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.9563
$ 0.9563
24 h madal
$ 1.0007
$ 1.0007
24 h kõrge

$ 0.9563
$ 0.9563

$ 1.0007
$ 1.0007

$ 9.145308590529966
$ 9.145308590529966

$ 0.4221301026710237
$ 0.4221301026710237

-0.52%

+2.24%

+9.98%

+9.98%

Argentine Football (ARG) reaalajas hind on $ 0.9923. Viimase 24 tunni jooksul ARG kaubeldud madalaim $ 0.9563 ja kõrgeim $ 1.0007 näitab aktiivset turu volatiivsust. ARGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 9.145308590529966 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.4221301026710237.

Lüliajalise tootluse osas on ARG muutunud -0.52% viimase tunni jooksul, +2.24% 24 tunni vältel +9.98% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Argentine Football (ARG) – turuteave

No.1237

$ 8.43M
$ 8.43M

$ 27.80K
$ 27.80K

$ 19.85M
$ 19.85M

8.50M
8.50M

20,000,000
20,000,000

20,000,000
20,000,000

42.49%

CHZ

Argentine Football praegune turukapitalisatsioon on $ 8.43M $ 27.80K 24 tunnise kauplemismahuga. ARG ringlev varu on 8.50M, mille koguvaru on 20000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 19.85M.

Argentine Football (ARG) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Argentine Football tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.021741+2.24%
30 päeva$ +0.2117+27.12%
60 päeva$ +0.247+33.14%
90 päeva$ +0.1486+17.61%
Argentine Football Hinnamuutus täna

Täna registreeris ARG muutuse $ +0.021741 (+2.24%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Argentine Football 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.2117 (+27.12%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Argentine Football 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ARG $ +0.247 (+33.14%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Argentine Football 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.1486 (+17.61%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Argentine Football (ARG) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Argentine Football hinnaajaloo lehte.

Mis on Argentine Football (ARG)

Argentina is among the most successful national sides of all time with two World Cup wins, 14 victories in the Copa América, and an incredible production line of talent, which includes, arguably, the two greatest players of all time in Diego Maradona and Lionel Messi. Argentine Football Association Fan Token (ARG) is a cryptocurrency and operates on the Chiliz platform.

Argentine Football on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Argentine Football investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ARG panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Argentine Football kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Argentine Football ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Argentine Football hinna ennustus (USD)

Kui palju on Argentine Football (ARG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Argentine Football (ARG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Argentine Football nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Argentine Football hinna ennustust kohe!

Argentine Football (ARG) tokenoomika

Argentine Football (ARG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ARG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Argentine Football (ARG) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Argentine Football osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Argentine Football osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ARG kohalike valuutade suhtes

1 Argentine Football(ARG)/VND
26,112.3745
1 Argentine Football(ARG)/AUD
A$1.508296
1 Argentine Football(ARG)/GBP
0.724379
1 Argentine Football(ARG)/EUR
0.843455
1 Argentine Football(ARG)/USD
$0.9923
1 Argentine Football(ARG)/MYR
RM4.177583
1 Argentine Football(ARG)/TRY
40.475917
1 Argentine Football(ARG)/JPY
¥145.8681
1 Argentine Football(ARG)/ARS
ARS$1,287.023023
1 Argentine Football(ARG)/RUB
79.155771
1 Argentine Football(ARG)/INR
86.836173
1 Argentine Football(ARG)/IDR
Rp16,004.836469
1 Argentine Football(ARG)/KRW
1,378.185624
1 Argentine Football(ARG)/PHP
56.114565
1 Argentine Football(ARG)/EGP
￡E.47.918167
1 Argentine Football(ARG)/BRL
R$5.35842
1 Argentine Football(ARG)/CAD
C$1.369374
1 Argentine Football(ARG)/BDT
120.504912
1 Argentine Football(ARG)/NGN
1,521.930202
1 Argentine Football(ARG)/UAH
40.892683
1 Argentine Football(ARG)/VES
Bs133.9605
1 Argentine Football(ARG)/CLP
$956.5772
1 Argentine Football(ARG)/PKR
Rs281.098744
1 Argentine Football(ARG)/KZT
537.241143
1 Argentine Football(ARG)/THB
฿32.160443
1 Argentine Football(ARG)/TWD
NT$29.798769
1 Argentine Football(ARG)/AED
د.إ3.641741
1 Argentine Football(ARG)/CHF
Fr0.79384
1 Argentine Football(ARG)/HKD
HK$7.759786
1 Argentine Football(ARG)/AMD
֏379.316598
1 Argentine Football(ARG)/MAD
.د.م8.920777
1 Argentine Football(ARG)/MXN
$18.585779
1 Argentine Football(ARG)/PLN
3.611972
1 Argentine Football(ARG)/RON
лв4.286736
1 Argentine Football(ARG)/SEK
kr9.466542
1 Argentine Football(ARG)/BGN
лв1.657141
1 Argentine Football(ARG)/HUF
Ft335.347785
1 Argentine Football(ARG)/CZK
20.778762
1 Argentine Football(ARG)/KWD
د.ك0.3026515
1 Argentine Football(ARG)/ILS
3.344051
1 Argentine Football(ARG)/NOK
kr10.091691
1 Argentine Football(ARG)/NZD
$1.667064

Argentine Football ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Argentine Football võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Argentine Football ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Argentine Football kohta

Kui palju on Argentine Football (ARG) tänapäeval väärt?
Reaalajas ARG hind USD on 0.9923 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ARG/USD hind?
Praegune hind ARG/USD on $ 0.9923. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Argentine Football turukapitalisatsioon?
ARG turukapitalisatsioon on $ 8.43M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ARG ringlev varu?
ARG ringlev varu on 8.50M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ARG (ATH) hind?
ARG saavutab ATH hinna summas 9.145308590529966 USD.
Mis oli kõigi aegade ARG madalaim (ATL) hind?
ARG nägi ATL hinda summas 0.4221301026710237 USD.
Milline on ARG kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ARG kauplemismaht on $ 27.80K USD.
Kas ARG sel aastal kõrgemale ka suundub?
ARG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ARG hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:25:06 (UTC+8)

$0.9923
