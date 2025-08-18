Argentine Football (ARG) reaalajas hind on $ 0.9923. Viimase 24 tunni jooksul ARG kaubeldud madalaim $ 0.9563 ja kõrgeim $ 1.0007 näitab aktiivset turu volatiivsust. ARGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 9.145308590529966 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.4221301026710237.
Lüliajalise tootluse osas on ARG muutunud -0.52% viimase tunni jooksul, +2.24% 24 tunni vältel +9.98% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Argentine Football (ARG) – turuteave
$ 8.43M
$ 27.80K
$ 19.85M
8.50M
20,000,000
20,000,000
42.49%
CHZ
Argentine Football praegune turukapitalisatsioon on $ 8.43M$ 27.80K 24 tunnise kauplemismahuga. ARG ringlev varu on 8.50M, mille koguvaru on 20000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 19.85M.
Argentine Football (ARG) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Argentine Football tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.021741
+2.24%
30 päeva
$ +0.2117
+27.12%
60 päeva
$ +0.247
+33.14%
90 päeva
$ +0.1486
+17.61%
Argentine Football Hinnamuutus täna
Täna registreeris ARG muutuse $ +0.021741 (+2.24%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Argentine Football 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.2117 (+27.12%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Argentine Football 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ARG $ +0.247 (+33.14%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Argentine Football 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.1486 (+17.61%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Argentine Football (ARG) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Argentina is among the most successful national sides of all time with two World Cup wins, 14 victories in the Copa América, and an incredible production line of talent, which includes, arguably, the two greatest players of all time in Diego Maradona and Lionel Messi.
Argentine Football Association Fan Token (ARG) is a cryptocurrency and operates on the Chiliz platform.
Argentine Football on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida ARG panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Argentine Football kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Argentine Football ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Argentine Football hinna ennustus (USD)
Kui palju on Argentine Football (ARG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Argentine Football (ARG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Argentine Football nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Argentine Football (ARG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ARG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Argentine Football (ARG) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Argentine Football osta? Protsess on lihtne ja kiire!
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.