The Arena (ARENA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi The Arena (ARENA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

The Arena (ARENA) teave The Arena is a next gen SocialFi app redefining how creators connect, engage and monetize their content. Ametlik veebisait: https://arena.social/ Valge raamat: https://drive.google.com/drive/folders/19RfbIHtoaskEdF5x95YrvnowbG8eCpvi?usp=sharing Plokiahela Explorer: https://snowtrace.io/token/0xB8d7710f7d8349A506b75dD184F05777c82dAd0C?chainid=43114 Ostke ARENA kohe!

The Arena (ARENA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage The Arena (ARENA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 18.37M $ 18.37M $ 18.37M Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: $ 2.82B $ 2.82B $ 2.82B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 65.20M $ 65.20M $ 65.20M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0214 $ 0.0214 $ 0.0214 Kõigi aegade madalaim: $ 0.002959596525266224 $ 0.002959596525266224 $ 0.002959596525266224 Praegune hind: $ 0.00652 $ 0.00652 $ 0.00652 Lisateave The Arena (ARENA) hinna kohta

The Arena (ARENA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud The Arena (ARENA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ARENA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ARENA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ARENA tokeni tokenoomikat, avastage ARENA tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ARENA Kas olete huvitatud The Arena (ARENA) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid ARENA ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas ARENA MEXC-ist osta!

The Arena (ARENA) hinna ajalugu ARENA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ARENA hinna ajalugu kohe!

ARENA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ARENA võiks suunduda? Meie ARENA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ARENA tokeni hinna ennustust kohe!

