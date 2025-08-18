The Arena (ARENA) reaalajas hind on $ 0.00737. Viimase 24 tunni jooksul ARENA kaubeldud madalaim $ 0.00659 ja kõrgeim $ 0.00828 näitab aktiivset turu volatiivsust. ARENAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.03619950237225904 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002959596525266224.
Lüliajalise tootluse osas on ARENA muutunud -0.28% viimase tunni jooksul, -0.27% 24 tunni vältel -7.30% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
The Arena (ARENA) – turuteave
No.888
$ 20.75M
$ 20.75M$ 20.75M
$ 5.90K
$ 5.90K$ 5.90K
$ 73.70M
$ 73.70M$ 73.70M
2.82B
2.82B 2.82B
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
28.16%
AVAX_CCHAIN
The Arena praegune turukapitalisatsioon on $ 20.75M$ 5.90K 24 tunnise kauplemismahuga. ARENA ringlev varu on 2.82B, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 73.70M.
The Arena (ARENA) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse The Arena tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00002
-0.27%
30 päeva
$ -0.004
-35.19%
60 päeva
$ -0.00927
-55.71%
90 päeva
$ -0.00063
-7.88%
The Arena Hinnamuutus täna
Täna registreeris ARENA muutuse $ -0.00002 (-0.27%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
The Arena 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.004 (-35.19%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
The Arena 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ARENA $ -0.00927 (-55.71%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
The Arena 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00063 (-7.88%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada The Arena (ARENA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
The Arena is a next gen SocialFi app redefining how creators connect, engage and monetize their content.
The Arena on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie The Arena investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida ARENA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse The Arena kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie The Arena ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
The Arena (ARENA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ARENA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
