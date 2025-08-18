Rohkem infot ARENA

The Arena logo

The Arena hind(ARENA)

1 ARENA/USD reaalajas hind:

$0.00737
$0.00737$0.00737
-0.27%1D
USD
The Arena (ARENA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:05:20 (UTC+8)

The Arena (ARENA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00659
$ 0.00659$ 0.00659
24 h madal
$ 0.00828
$ 0.00828$ 0.00828
24 h kõrge

$ 0.00659
$ 0.00659$ 0.00659

$ 0.00828
$ 0.00828$ 0.00828

$ 0.03619950237225904
$ 0.03619950237225904$ 0.03619950237225904

$ 0.002959596525266224
$ 0.002959596525266224$ 0.002959596525266224

-0.28%

-0.27%

-7.30%

-7.30%

The Arena (ARENA) reaalajas hind on $ 0.00737. Viimase 24 tunni jooksul ARENA kaubeldud madalaim $ 0.00659 ja kõrgeim $ 0.00828 näitab aktiivset turu volatiivsust. ARENAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.03619950237225904 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002959596525266224.

Lüliajalise tootluse osas on ARENA muutunud -0.28% viimase tunni jooksul, -0.27% 24 tunni vältel -7.30% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

The Arena (ARENA) – turuteave

No.888

$ 20.75M
$ 20.75M$ 20.75M

$ 5.90K
$ 5.90K$ 5.90K

$ 73.70M
$ 73.70M$ 73.70M

2.82B
2.82B 2.82B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

28.16%

AVAX_CCHAIN

The Arena praegune turukapitalisatsioon on $ 20.75M $ 5.90K 24 tunnise kauplemismahuga. ARENA ringlev varu on 2.82B, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 73.70M.

The Arena (ARENA) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse The Arena tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00002-0.27%
30 päeva$ -0.004-35.19%
60 päeva$ -0.00927-55.71%
90 päeva$ -0.00063-7.88%
The Arena Hinnamuutus täna

Täna registreeris ARENA muutuse $ -0.00002 (-0.27%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

The Arena 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.004 (-35.19%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

The Arena 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ARENA $ -0.00927 (-55.71%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

The Arena 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00063 (-7.88%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada The Arena (ARENA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe The Arena hinnaajaloo lehte.

Mis on The Arena (ARENA)

The Arena is a next gen SocialFi app redefining how creators connect, engage and monetize their content.

The Arena on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie The Arena investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ARENA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse The Arena kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie The Arena ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

The Arena hinna ennustus (USD)

Kui palju on The Arena (ARENA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie The Arena (ARENA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida The Arena nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake The Arena hinna ennustust kohe!

The Arena (ARENA) tokenoomika

The Arena (ARENA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ARENA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

The Arena (ARENA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas The Arena osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust The Arena osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ARENA kohalike valuutade suhtes

1 The Arena(ARENA)/VND
193.94155
1 The Arena(ARENA)/AUD
A$0.0112024
1 The Arena(ARENA)/GBP
0.0053801
1 The Arena(ARENA)/EUR
0.0062645
1 The Arena(ARENA)/USD
$0.00737
1 The Arena(ARENA)/MYR
RM0.0310277
1 The Arena(ARENA)/TRY
0.3006223
1 The Arena(ARENA)/JPY
¥1.08339
1 The Arena(ARENA)/ARS
ARS$9.5589637
1 The Arena(ARENA)/RUB
0.5874627
1 The Arena(ARENA)/INR
0.6449487
1 The Arena(ARENA)/IDR
Rp118.8709511
1 The Arena(ARENA)/KRW
10.2360456
1 The Arena(ARENA)/PHP
0.4167735
1 The Arena(ARENA)/EGP
￡E.0.3556762
1 The Arena(ARENA)/BRL
R$0.039798
1 The Arena(ARENA)/CAD
C$0.0101706
1 The Arena(ARENA)/BDT
0.8950128
1 The Arena(ARENA)/NGN
11.3036638
1 The Arena(ARENA)/UAH
0.3037177
1 The Arena(ARENA)/VES
Bs0.99495
1 The Arena(ARENA)/CLP
$7.10468
1 The Arena(ARENA)/PKR
Rs2.0877736
1 The Arena(ARENA)/KZT
3.9901917
1 The Arena(ARENA)/THB
฿0.2387143
1 The Arena(ARENA)/TWD
NT$0.2213211
1 The Arena(ARENA)/AED
د.إ0.0270479
1 The Arena(ARENA)/CHF
Fr0.005896
1 The Arena(ARENA)/HKD
HK$0.0576334
1 The Arena(ARENA)/AMD
֏2.8172562
1 The Arena(ARENA)/MAD
.د.م0.0662563
1 The Arena(ARENA)/MXN
$0.1390719
1 The Arena(ARENA)/PLN
0.0268268
1 The Arena(ARENA)/RON
лв0.0318384
1 The Arena(ARENA)/SEK
kr0.0703835
1 The Arena(ARENA)/BGN
лв0.0123079
1 The Arena(ARENA)/HUF
Ft2.488112
1 The Arena(ARENA)/CZK
0.154033
1 The Arena(ARENA)/KWD
د.ك0.00224785
1 The Arena(ARENA)/ILS
0.0248369
1 The Arena(ARENA)/NOK
kr0.0751003
1 The Arena(ARENA)/NZD
$0.0123816

The Arena ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest The Arena võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse The Arena ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse The Arena kohta

Kui palju on The Arena (ARENA) tänapäeval väärt?
Reaalajas ARENA hind USD on 0.00737 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ARENA/USD hind?
Praegune hind ARENA/USD on $ 0.00737. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on The Arena turukapitalisatsioon?
ARENA turukapitalisatsioon on $ 20.75M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ARENA ringlev varu?
ARENA ringlev varu on 2.82B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ARENA (ATH) hind?
ARENA saavutab ATH hinna summas 0.03619950237225904 USD.
Mis oli kõigi aegade ARENA madalaim (ATL) hind?
ARENA nägi ATL hinda summas 0.002959596525266224 USD.
Milline on ARENA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ARENA kauplemismaht on $ 5.90K USD.
Kas ARENA sel aastal kõrgemale ka suundub?
ARENA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ARENA hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:05:20 (UTC+8)

The Arena (ARENA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

