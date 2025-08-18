ARC (ARC) reaalajas hind on $ 0.004003. Viimase 24 tunni jooksul ARC kaubeldud madalaim $ 0.0037 ja kõrgeim $ 0.004262 näitab aktiivset turu volatiivsust. ARCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.308013194785778 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on ARC muutunud +3.83% viimase tunni jooksul, +3.94% 24 tunni vältel -16.78% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
ARC (ARC) – turuteave
ARC praegune turukapitalisatsioon on $ 3.69M$ 10.20K 24 tunnise kauplemismahuga. ARC ringlev varu on 922.62M, mille koguvaru on 999998196.726696. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.00M.
ARC (ARC) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse ARC tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00015174
+3.94%
30 päeva
$ -0.000767
-16.08%
60 päeva
$ -0.00096
-19.35%
90 päeva
$ -0.004297
-51.78%
ARC Hinnamuutus täna
Täna registreeris ARC muutuse $ +0.00015174 (+3.94%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
ARC 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000767 (-16.08%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
ARC 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ARC $ -0.00096 (-19.35%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
ARC 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.004297 (-51.78%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
ARC is an innovative technology company committed to revolutionizing Web3 through its AI-powered Reactor, comprehensive DeFi ecosystem, and dApp store.
ARC on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie ARC investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida ARC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse ARC kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie ARC ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
