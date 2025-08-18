Rohkem infot ARC

ARC

ARC hind(ARC)

1 ARC/USD reaalajas hind: $0.004003

+3.94%1D
USD
ARC (ARC) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 01:05:05 (UTC+8)

ARC (ARC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
$ 0.004262
$ 0.004262$ 0.004262
24 h kõrge

+3.83%

+3.94%

-16.78%

-16.78%

ARC (ARC) reaalajas hind on $ 0.004003. Viimase 24 tunni jooksul ARC kaubeldud madalaim $ 0.0037 ja kõrgeim $ 0.004262 näitab aktiivset turu volatiivsust. ARCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.308013194785778 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on ARC muutunud +3.83% viimase tunni jooksul, +3.94% 24 tunni vältel -16.78% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ARC (ARC) – turuteave

No.1529

92.26%

ETH

ARC praegune turukapitalisatsioon on $ 3.69M $ 10.20K 24 tunnise kauplemismahuga. ARC ringlev varu on 922.62M, mille koguvaru on 999998196.726696. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.00M.

ARC (ARC) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse ARC tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00015174+3.94%
30 päeva$ -0.000767-16.08%
60 päeva$ -0.00096-19.35%
90 päeva$ -0.004297-51.78%
ARC Hinnamuutus täna

Täna registreeris ARC muutuse $ +0.00015174 (+3.94%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

ARC 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000767 (-16.08%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

ARC 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ARC $ -0.00096 (-19.35%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

ARC 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.004297 (-51.78%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada ARC (ARC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe ARC hinnaajaloo lehte.

Mis on ARC (ARC)

ARC is an innovative technology company committed to revolutionizing Web3 through its AI-powered Reactor, comprehensive DeFi ecosystem, and dApp store.

ARC on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie ARC investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ARC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse ARC kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie ARC ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

ARC hinna ennustus (USD)

Kui palju on ARC (ARC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ARC (ARC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ARC nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ARC hinna ennustust kohe!

ARC (ARC) tokenoomika

ARC (ARC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ARC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

ARC (ARC) ostujuhend

Kas otsite, kuidas ARC osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust ARC osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ARC kohalike valuutade suhtes

105.338945
A$0.00608456
0.00292219
0.00340255
$0.004003
RM0.01685263
0.16328237
¥0.588441
ARS$5.19193103
0.31907913
0.35030253
Rp64.56450709
5.55968664
0.22636965
￡E.0.19318478
R$0.0216162
C$0.00552414
0.48612432
6.13956122
0.16496363
Bs0.540405
$3.858892
Rs1.13396984
2.16726423
฿0.12965717
NT$0.12021009
د.إ0.01469101
Fr0.0032024
HK$0.03130346
֏1.53018678
.د.م0.03598697
$0.07553661
0.01457092
лв0.01729296
kr0.03822865
лв0.00668501
Ft1.3514128
0.0836627
د.ك0.001220915
0.01349011
kr0.04079057
$0.00672504

ARC ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest ARC võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse ARC ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ARC kohta

Kui palju on ARC (ARC) tänapäeval väärt?
Reaalajas ARC hind USD on 0.004003 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ARC/USD hind?
Praegune hind ARC/USD on $ 0.004003. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ARC turukapitalisatsioon?
ARC turukapitalisatsioon on $ 3.69M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ARC ringlev varu?
ARC ringlev varu on 922.62M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ARC (ATH) hind?
ARC saavutab ATH hinna summas 0.308013194785778 USD.
Mis oli kõigi aegade ARC madalaim (ATL) hind?
ARC nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on ARC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ARC kauplemismaht on $ 10.20K USD.
Kas ARC sel aastal kõrgemale ka suundub?
ARC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ARC hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 01:05:05 (UTC+8)

ARC (ARC) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

ARC/USD kalkulaator

Summa

1 ARC = 0.004002 USD

Kauplemine: ARC

+3.94%

