Arweave (AR) teave Arweave is a new blockchain storage platform designed to overcome the scalability, data availability, and cost issues that exist in blockchain data storage. This is also the difference between Arweave and most blockchain storage solutions. Arweave aims to become "the Internet's browsable home network". Arweave uses its native currency Arweave (AR) as an internal exchange medium. Its value comes from the practicality of the network, including submitting information to the Arweave blockchain, rewarding miners for maintaining and protecting the network, and suppressing the spread of spam. For more information of the project, please visit its official website below. Ametlik veebisait: https://www.arweave.org Valge raamat: https://ar-io.net/azo-0qw6bb9u5doGdMR-atcIRV_ylJCV4K4Kwv85GO4 Plokiahela Explorer: https://viewblock.io/arweave Ostke AR kohe!

Arweave (AR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Arweave (AR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 447.29M $ 447.29M $ 447.29M Koguvaru: $ 65.65M $ 65.65M $ 65.65M Ringlev varu: $ 65.65M $ 65.65M $ 65.65M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 449.66M $ 449.66M $ 449.66M Kõigi aegade kõrgeim: $ 90.912 $ 90.912 $ 90.912 Kõigi aegade madalaim: $ 0.485449842644 $ 0.485449842644 $ 0.485449842644 Praegune hind: $ 6.813 $ 6.813 $ 6.813 Lisateave Arweave (AR) hinna kohta

Arweave (AR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Arweave (AR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AR tokeni tokenoomikat, avastage AR tokeni reaalajas hinda!

Arweave (AR) hinna ajalugu AR hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage AR hinna ajalugu kohe!

AR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu AR võiks suunduda? Meie AR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake AR tokeni hinna ennustust kohe!

