AstroPepeX (APX1) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi AstroPepeX (APX1) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.

AstroPepeX (APX1) teave AstroPepeX is a chatgpt generated AI Meme token on Ethereum. Ametlik veebisait: https://astropepe.io Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/8GQa5N9HJT5tW6vg3umYG5us1xHmiU948LfDihg2f8Vf Ostke APX1 kohe!

AstroPepeX (APX1) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage AstroPepeX (APX1) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Koguvaru: $ 65,00B $ 65,00B $ 65,00B Ringlev varu: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1,28M $ 1,28M $ 1,28M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0,00036174 $ 0,00036174 $ 0,00036174 Kõigi aegade madalaim: $ 0,00000005135126203 $ 0,00000005135126203 $ 0,00000005135126203 Praegune hind: $ 0,00001974 $ 0,00001974 $ 0,00001974 Lisateave AstroPepeX (APX1) hinna kohta

AstroPepeX (APX1) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud AstroPepeX (APX1) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate APX1 tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: APX1 tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate APX1 tokeni tokenoomikat, avastage APX1 tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust APX1 Kas olete huvitatud AstroPepeX (APX1) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid APX1 ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas APX1 MEXC-ist osta!

AstroPepeX (APX1) hinna ajalugu APX1 hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage APX1 hinna ajalugu kohe!

APX1 – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu APX1 võiks suunduda? Meie APX1 hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake APX1 tokeni hinna ennustust kohe!

