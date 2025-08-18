Rohkem infot APX

ApolloX hind(APX)

1 APX/USD reaalajas hind:

$0.07896
$0.07896$0.07896
+0.22%1D
USD
ApolloX (APX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 02:14:43 (UTC+8)

ApolloX (APX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.07625
$ 0.07625$ 0.07625
24 h madal
$ 0.07923
$ 0.07923$ 0.07923
24 h kõrge

$ 0.07625
$ 0.07625$ 0.07625

$ 0.07923
$ 0.07923$ 0.07923

$ 0.24728486160056973
$ 0.24728486160056973$ 0.24728486160056973

$ 0.019986318316426218
$ 0.019986318316426218$ 0.019986318316426218

+0.15%

+0.22%

-5.60%

-5.60%

ApolloX (APX) reaalajas hind on $ 0.07895. Viimase 24 tunni jooksul APX kaubeldud madalaim $ 0.07625 ja kõrgeim $ 0.07923 näitab aktiivset turu volatiivsust. APXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.24728486160056973 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.019986318316426218.

Lüliajalise tootluse osas on APX muutunud +0.15% viimase tunni jooksul, +0.22% 24 tunni vältel -5.60% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ApolloX (APX) – turuteave

No.606

$ 47.03M
$ 47.03M$ 47.03M

$ 55.12K
$ 55.12K$ 55.12K

$ 313.85M
$ 313.85M$ 313.85M

595.68M
595.68M 595.68M

3,975,255,603.4277463
3,975,255,603.4277463 3,975,255,603.4277463

BSC

ApolloX praegune turukapitalisatsioon on $ 47.03M $ 55.12K 24 tunnise kauplemismahuga. APX ringlev varu on 595.68M, mille koguvaru on 3975255603.4277463. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

ApolloX (APX) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse ApolloX tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0001733+0.22%
30 päeva$ -0.00597-7.04%
60 päeva$ +0.00483+6.51%
90 päeva$ +0.00257+3.36%
ApolloX Hinnamuutus täna

Täna registreeris APX muutuse $ +0.0001733 (+0.22%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

ApolloX 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00597 (-7.04%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

ApolloX 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus APX $ +0.00483 (+6.51%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

ApolloX 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00257 (+3.36%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada ApolloX (APX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe ApolloX hinnaajaloo lehte.

Mis on ApolloX (APX)

APX is the native token of ApolloX. ApolloX was launched in September 2021. It's the world's first CEX-DEX hybrid crypto derivatives exchange.

ApolloX on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie ApolloX investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida APX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse ApolloX kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie ApolloX ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

ApolloX hinna ennustus (USD)

Kui palju on ApolloX (APX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ApolloX (APX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ApolloX nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ApolloX hinna ennustust kohe!

ApolloX (APX) tokenoomika

ApolloX (APX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet APX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

ApolloX (APX) ostujuhend

Kas otsite, kuidas ApolloX osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust ApolloX osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

APX kohalike valuutade suhtes

1 ApolloX(APX)/VND
2,077.56925
1 ApolloX(APX)/AUD
A$0.120004
1 ApolloX(APX)/GBP
0.0576335
1 ApolloX(APX)/EUR
0.0671075
1 ApolloX(APX)/USD
$0.07895
1 ApolloX(APX)/MYR
RM0.3323795
1 ApolloX(APX)/TRY
3.2203705
1 ApolloX(APX)/JPY
¥11.60565
1 ApolloX(APX)/ARS
ARS$102.3989395
1 ApolloX(APX)/RUB
6.2931045
1 ApolloX(APX)/INR
6.9089145
1 ApolloX(APX)/IDR
Rp1,273.3869185
1 ApolloX(APX)/KRW
109.652076
1 ApolloX(APX)/PHP
4.4646225
1 ApolloX(APX)/EGP
￡E.3.810127
1 ApolloX(APX)/BRL
R$0.42633
1 ApolloX(APX)/CAD
C$0.108951
1 ApolloX(APX)/BDT
9.587688
1 ApolloX(APX)/NGN
121.088773
1 ApolloX(APX)/UAH
3.2535295
1 ApolloX(APX)/VES
Bs10.65825
1 ApolloX(APX)/CLP
$76.1078
1 ApolloX(APX)/PKR
Rs22.364956
1 ApolloX(APX)/KZT
42.7443195
1 ApolloX(APX)/THB
฿2.550085
1 ApolloX(APX)/TWD
NT$2.3708685
1 ApolloX(APX)/AED
د.إ0.2897465
1 ApolloX(APX)/CHF
Fr0.06316
1 ApolloX(APX)/HKD
HK$0.617389
1 ApolloX(APX)/AMD
֏30.179427
1 ApolloX(APX)/MAD
.د.م0.7097605
1 ApolloX(APX)/MXN
$1.4897865
1 ApolloX(APX)/PLN
0.287378
1 ApolloX(APX)/RON
лв0.341064
1 ApolloX(APX)/SEK
kr0.7539725
1 ApolloX(APX)/BGN
лв0.1318465
1 ApolloX(APX)/HUF
Ft26.65352
1 ApolloX(APX)/CZK
1.650055
1 ApolloX(APX)/KWD
د.ك0.02407975
1 ApolloX(APX)/ILS
0.2660615
1 ApolloX(APX)/NOK
kr0.8045005
1 ApolloX(APX)/NZD
$0.132636

ApolloX ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest ApolloX võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse ApolloX ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ApolloX kohta

Kui palju on ApolloX (APX) tänapäeval väärt?
Reaalajas APX hind USD on 0.07895 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune APX/USD hind?
Praegune hind APX/USD on $ 0.07895. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ApolloX turukapitalisatsioon?
APX turukapitalisatsioon on $ 47.03M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on APX ringlev varu?
APX ringlev varu on 595.68M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim APX (ATH) hind?
APX saavutab ATH hinna summas 0.24728486160056973 USD.
Mis oli kõigi aegade APX madalaim (ATL) hind?
APX nägi ATL hinda summas 0.019986318316426218 USD.
Milline on APX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine APX kauplemismaht on $ 55.12K USD.
Kas APX sel aastal kõrgemale ka suundub?
APX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake APX hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 02:14:43 (UTC+8)

ApolloX (APX) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

