ApolloX (APX) reaalajas hind on $ 0.07895. Viimase 24 tunni jooksul APX kaubeldud madalaim $ 0.07625 ja kõrgeim $ 0.07923 näitab aktiivset turu volatiivsust. APXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.24728486160056973 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.019986318316426218.
Lüliajalise tootluse osas on APX muutunud +0.15% viimase tunni jooksul, +0.22% 24 tunni vältel -5.60% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
ApolloX (APX) – turuteave
No.606
$ 47.03M
$ 47.03M$ 47.03M
$ 55.12K
$ 55.12K$ 55.12K
$ 313.85M
$ 313.85M$ 313.85M
595.68M
595.68M 595.68M
3,975,255,603.4277463
3,975,255,603.4277463 3,975,255,603.4277463
BSC
ApolloX praegune turukapitalisatsioon on $ 47.03M$ 55.12K 24 tunnise kauplemismahuga. APX ringlev varu on 595.68M, mille koguvaru on 3975255603.4277463. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
ApolloX (APX) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse ApolloX tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0001733
+0.22%
30 päeva
$ -0.00597
-7.04%
60 päeva
$ +0.00483
+6.51%
90 päeva
$ +0.00257
+3.36%
ApolloX Hinnamuutus täna
Täna registreeris APX muutuse $ +0.0001733 (+0.22%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
ApolloX 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00597 (-7.04%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
ApolloX 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus APX $ +0.00483 (+6.51%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
ApolloX 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00257 (+3.36%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada ApolloX (APX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
APX is the native token of ApolloX. ApolloX was launched in September 2021. It's the world's first CEX-DEX hybrid crypto derivatives exchange.
ApolloX on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie ApolloX investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida APX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse ApolloX kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie ApolloX ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
ApolloX hinna ennustus (USD)
Kui palju on ApolloX (APX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ApolloX (APX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ApolloX nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
ApolloX (APX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet APX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
ApolloX (APX) ostujuhend
Kas otsite, kuidas ApolloX osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust ApolloX osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.