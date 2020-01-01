RWAX (APP) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi RWAX (APP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

RWAX (APP) teave Moon App is an easy-to-use Launchpad for Injective projects and Trading Bot App intended for retail users. Ametlik veebisait: https://rwax.org/ Valge raamat: https://docs.rwax.org Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xC5d27F27F08D1FD1E3EbBAa50b3442e6c0D50439 Ostke APP kohe!

RWAX (APP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage RWAX (APP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 8.02M $ 8.02M $ 8.02M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.05206 $ 0.05206 $ 0.05206 Kõigi aegade madalaim: $ 0.001953384455000697 $ 0.001953384455000697 $ 0.001953384455000697 Praegune hind: $ 0.002674 $ 0.002674 $ 0.002674 Lisateave RWAX (APP) hinna kohta

RWAX (APP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud RWAX (APP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate APP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: APP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate APP tokeni tokenoomikat, avastage APP tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust APP Kas olete huvitatud RWAX (APP) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid APP ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas APP MEXC-ist osta!

RWAX (APP) hinna ajalugu APP hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage APP hinna ajalugu kohe!

APP – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu APP võiks suunduda? Meie APP hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake APP tokeni hinna ennustust kohe!

