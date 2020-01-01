API3 (API3) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi API3 (API3) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

API3 (API3) teave Users can create powerful decentralized applications with API3's decentrally governed and quantifiably secure data feeds. Ametlik veebisait: https://api3.org/ Valge raamat: https://drive.google.com/file/d/1JMVwk9pkGF7hvjkuu6ABA0-FrhRTzAwF/view?usp=sharing Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x0b38210ea11411557c13457D4dA7dC6ea731B88a

API3 (API3) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage API3 (API3) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 124.45M Koguvaru: $ 150.73M Ringlev varu: $ 86.42M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 217.05M Kõigi aegade kõrgeim: $ 10.424 Kõigi aegade madalaim: $ 0.49636310987915105 Praegune hind: $ 1.44

API3 (API3) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud API3 (API3) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate API3 tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: API3 tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate API3 tokeni tokenoomikat, avastage API3 tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust API3 Kas olete huvitatud API3 (API3) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid API3 ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist.

API3 (API3) hinna ajalugu API3 hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage API3 hinna ajalugu kohe!

API3 – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu API3 võiks suunduda? Meie API3 hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake API3 tokeni hinna ennustust kohe!

