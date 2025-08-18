API3 (API3) reaalajas hind on $ 0.7777. Viimase 24 tunni jooksul API3 kaubeldud madalaim $ 0.7512 ja kõrgeim $ 0.8037 näitab aktiivset turu volatiivsust. API3kõigi aegade kõrgeim hind on $ 10.30624803 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.49636310987915105.
Lüliajalise tootluse osas on API3 muutunud -0.47% viimase tunni jooksul, -2.40% 24 tunni vältel +0.79% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
API3 (API3) – turuteave
$ 67.21M
$ 3.34M
$ 117.22M
86.42M
150,726,820.2323879
ETH
API3 praegune turukapitalisatsioon on $ 67.21M$ 3.34M 24 tunnise kauplemismahuga. API3 ringlev varu on 86.42M, mille koguvaru on 150726820.2323879. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
API3 (API3) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse API3 tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.019124
-2.40%
30 päeva
$ +0.0345
+4.64%
60 päeva
$ +0.1212
+18.46%
90 päeva
$ -0.0422
-5.15%
API3 Hinnamuutus täna
Täna registreeris API3 muutuse $ -0.019124 (-2.40%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
API3 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0345 (+4.64%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
API3 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus API3 $ +0.1212 (+18.46%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
API3 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0422 (-5.15%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada API3 (API3) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Users can create powerful decentralized applications with API3’s
decentrally governed and quantifiably secure data feeds.
Users can create powerful decentralized applications with API3's decentrally governed and quantifiably secure data feeds.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida API3 panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse API3 kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie API3 ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
API3 hinna ennustus (USD)
Kui palju on API3 (API3) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie API3 (API3) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida API3 nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
API3 (API3) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri.
API3 (API3) ostujuhend
Kas otsite, kuidas API3 osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust API3 osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.