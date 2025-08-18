Mis on API3 (API3)

Users can create powerful decentralized applications with API3’s decentrally governed and quantifiably secure data feeds.

API3 on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie API3 investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.



Lisaks saate teha järgmist.

- Kontrollida API3 panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.

- Lugeda ülevaateid ja analüüse API3 kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie API3 ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

API3 hinna ennustus (USD)

Kui palju on API3 (API3) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie API3 (API3) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida API3 nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake API3 hinna ennustust kohe!

API3 (API3) tokenoomika

API3 (API3) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet API3 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

API3 (API3) ostujuhend

Kas otsite, kuidas API3 osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust API3 osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

API3 kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

API3 ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest API3 võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse API3 kohta Kui palju on API3 (API3) tänapäeval väärt? Reaalajas API3 hind USD on 0.7777 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune API3/USD hind? $ 0.7777 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind API3/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on API3 turukapitalisatsioon? API3 turukapitalisatsioon on $ 67.21M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on API3 ringlev varu? API3 ringlev varu on 86.42M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim API3 (ATH) hind? API3 saavutab ATH hinna summas 10.30624803 USD . Mis oli kõigi aegade API3 madalaim (ATL) hind? API3 nägi ATL hinda summas 0.49636310987915105 USD . Milline on API3 kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine API3 kauplemismaht on $ 3.34M USD . Kas API3 sel aastal kõrgemale ka suundub? API3 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake API3 hinna ennustust

API3 (API3) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8) Tüüp Teave 08-16 16:39:00 Valdkonna uudised This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume 08-16 14:30:00 Valdkonna uudised Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem 08-16 04:04:00 Valuutapoliitika Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business 08-15 19:17:00 Valdkonna uudised Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs 08-15 15:35:00 Valdkonna uudised Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance 08-15 11:48:00 Valdkonna uudised Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s? OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu 2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.