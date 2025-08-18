Rohkem infot API3

API3 logo

API3 hind(API3)

1 API3/USD reaalajas hind:

$0.7777
$0.7777$0.7777
-2.40%1D
USD
API3 (API3) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:34:08 (UTC+8)

API3 (API3) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.7512
$ 0.7512$ 0.7512
24 h madal
$ 0.8037
$ 0.8037$ 0.8037
24 h kõrge

$ 0.7512
$ 0.7512$ 0.7512

$ 0.8037
$ 0.8037$ 0.8037

$ 10.30624803
$ 10.30624803$ 10.30624803

$ 0.49636310987915105
$ 0.49636310987915105$ 0.49636310987915105

-0.47%

-2.40%

+0.79%

+0.79%

API3 (API3) reaalajas hind on $ 0.7777. Viimase 24 tunni jooksul API3 kaubeldud madalaim $ 0.7512 ja kõrgeim $ 0.8037 näitab aktiivset turu volatiivsust. API3kõigi aegade kõrgeim hind on $ 10.30624803 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.49636310987915105.

Lüliajalise tootluse osas on API3 muutunud -0.47% viimase tunni jooksul, -2.40% 24 tunni vältel +0.79% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

API3 (API3) – turuteave

No.492

$ 67.21M
$ 67.21M$ 67.21M

$ 3.34M
$ 3.34M$ 3.34M

$ 117.22M
$ 117.22M$ 117.22M

86.42M
86.42M 86.42M

150,726,820.2323879
150,726,820.2323879 150,726,820.2323879

ETH

API3 praegune turukapitalisatsioon on $ 67.21M $ 3.34M 24 tunnise kauplemismahuga. API3 ringlev varu on 86.42M, mille koguvaru on 150726820.2323879.

API3 (API3) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse API3 tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.019124-2.40%
30 päeva$ +0.0345+4.64%
60 päeva$ +0.1212+18.46%
90 päeva$ -0.0422-5.15%
API3 Hinnamuutus täna

Täna registreeris API3 muutuse $ -0.019124 (-2.40%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

API3 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0345 (+4.64%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

API3 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus API3 $ +0.1212 (+18.46%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

API3 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0422 (-5.15%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada API3 (API3) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe API3 hinnaajaloo lehte.

Mis on API3 (API3)

Users can create powerful decentralized applications with API3’s decentrally governed and quantifiably secure data feeds.

API3 on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie API3 investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida API3 panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse API3 kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie API3 ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

API3 hinna ennustus (USD)

Kui palju on API3 (API3) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie API3 (API3) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida API3 nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake API3 hinna ennustust kohe!

API3 (API3) tokenoomika

API3 (API3) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet API3 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

API3 (API3) ostujuhend

Kas otsite, kuidas API3 osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust API3 osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

API3 kohalike valuutade suhtes

1 API3(API3)/VND
20,465.1755
1 API3(API3)/AUD
A$1.189881
1 API3(API3)/GBP
0.567721
1 API3(API3)/EUR
0.661045
1 API3(API3)/USD
$0.7777
1 API3(API3)/MYR
RM3.274117
1 API3(API3)/TRY
31.769045
1 API3(API3)/JPY
¥114.3219
1 API3(API3)/ARS
ARS$1,007.378141
1 API3(API3)/RUB
61.936028
1 API3(API3)/INR
68.056527
1 API3(API3)/IDR
Rp12,543.546631
1 API3(API3)/KRW
1,080.131976
1 API3(API3)/PHP
43.978935
1 API3(API3)/EGP
￡E.37.492917
1 API3(API3)/BRL
R$4.19958
1 API3(API3)/CAD
C$1.073226
1 API3(API3)/BDT
94.443888
1 API3(API3)/NGN
1,192.789598
1 API3(API3)/UAH
32.049017
1 API3(API3)/VES
Bs104.9895
1 API3(API3)/CLP
$749.7028
1 API3(API3)/PKR
Rs220.306856
1 API3(API3)/KZT
421.054557
1 API3(API3)/THB
฿25.166372
1 API3(API3)/TWD
NT$23.354331
1 API3(API3)/AED
د.إ2.854159
1 API3(API3)/CHF
Fr0.62216
1 API3(API3)/HKD
HK$6.081614
1 API3(API3)/AMD
֏297.283602
1 API3(API3)/MAD
.د.م6.991523
1 API3(API3)/MXN
$14.566321
1 API3(API3)/PLN
2.823051
1 API3(API3)/RON
лв3.359664
1 API3(API3)/SEK
kr7.419258
1 API3(API3)/BGN
лв1.298759
1 API3(API3)/HUF
Ft262.380426
1 API3(API3)/CZK
16.261707
1 API3(API3)/KWD
د.ك0.2371985
1 API3(API3)/ILS
2.620849
1 API3(API3)/NOK
kr7.901432
1 API3(API3)/NZD
$1.306536

API3 ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest API3 võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse API3 ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse API3 kohta

Kui palju on API3 (API3) tänapäeval väärt?
Reaalajas API3 hind USD on 0.7777 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune API3/USD hind?
Praegune hind API3/USD on $ 0.7777. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on API3 turukapitalisatsioon?
API3 turukapitalisatsioon on $ 67.21M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on API3 ringlev varu?
API3 ringlev varu on 86.42M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim API3 (ATH) hind?
API3 saavutab ATH hinna summas 10.30624803 USD.
Mis oli kõigi aegade API3 madalaim (ATL) hind?
API3 nägi ATL hinda summas 0.49636310987915105 USD.
Milline on API3 kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine API3 kauplemismaht on $ 3.34M USD.
Kas API3 sel aastal kõrgemale ka suundub?
API3 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake API3 hinna ennustust.
API3 (API3) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
