APF Coin hind(APFC)

1 APFC/USD reaalajas hind:

$0.0915
$0.0915
-0.65%1D
USD
APF Coin (APFC) reaalajas hinnagraafik
APF Coin (APFC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

-0.11%

-0.65%

+90.22%

+90.22%

APF Coin (APFC) reaalajas hind on $ 0.0915. Viimase 24 tunni jooksul APFC kaubeldud madalaim $ 0.0886 ja kõrgeim $ 0.0925 näitab aktiivset turu volatiivsust. APFCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.1412384971742038 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.027175890738301504.

Lüliajalise tootluse osas on APFC muutunud -0.11% viimase tunni jooksul, -0.65% 24 tunni vältel +90.22% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

APF Coin (APFC) – turuteave

No.4063

0.00%

ETH

APF Coin praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 48.88K 24 tunnise kauplemismahuga. APFC ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 250000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 22.88M.

APF Coin (APFC) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse APF Coin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000599-0.65%
30 päeva$ +0.0136+17.45%
60 päeva$ -0.2975-76.48%
90 päeva$ -0.35-79.28%
APF Coin Hinnamuutus täna

Täna registreeris APFC muutuse $ -0.000599 (-0.65%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

APF Coin 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0136 (+17.45%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

APF Coin 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus APFC $ -0.2975 (-76.48%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

APF Coin 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.35 (-79.28%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada APF Coin (APFC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe APF Coin hinnaajaloo lehte.

Mis on APF Coin (APFC)

APF, short for Agrární půdní fond s.r.o., emerged as a startup in the Czech Republic, born from a collaboration between an investor, a real estate broker, and agricultural land traders. Now under the umbrella of APF GROUP, it primarily engages in farmland investments. APFC(APF Coin), backed by APF Group assets, will be used to acquire agricultural land and invest in agriculture-related securities and cryptocurrencies.

APF Coin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie APF Coin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida APFC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse APF Coin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie APF Coin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

APF Coin hinna ennustus (USD)

Kui palju on APF Coin (APFC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie APF Coin (APFC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida APF Coin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake APF Coin hinna ennustust kohe!

APF Coin (APFC) tokenoomika

APF Coin (APFC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet APFC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

APF Coin (APFC) ostujuhend

Kas otsite, kuidas APF Coin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust APF Coin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

APFC kohalike valuutade suhtes

1 APF Coin(APFC)/VND
2,407.8225
1 APF Coin(APFC)/AUD
A$0.139995
1 APF Coin(APFC)/GBP
0.066795
1 APF Coin(APFC)/EUR
0.077775
1 APF Coin(APFC)/USD
$0.0915
1 APF Coin(APFC)/MYR
RM0.385215
1 APF Coin(APFC)/TRY
3.737775
1 APF Coin(APFC)/JPY
¥13.4505
1 APF Coin(APFC)/ARS
ARS$118.522695
1 APF Coin(APFC)/RUB
7.28706
1 APF Coin(APFC)/INR
8.007165
1 APF Coin(APFC)/IDR
Rp1,475.806245
1 APF Coin(APFC)/KRW
127.08252
1 APF Coin(APFC)/PHP
5.174325
1 APF Coin(APFC)/EGP
￡E.4.411215
1 APF Coin(APFC)/BRL
R$0.4941
1 APF Coin(APFC)/CAD
C$0.12627
1 APF Coin(APFC)/BDT
11.11176
1 APF Coin(APFC)/NGN
140.33721
1 APF Coin(APFC)/UAH
3.770715
1 APF Coin(APFC)/VES
Bs12.3525
1 APF Coin(APFC)/CLP
$88.206
1 APF Coin(APFC)/PKR
Rs25.92012
1 APF Coin(APFC)/KZT
49.539015
1 APF Coin(APFC)/THB
฿2.96094
1 APF Coin(APFC)/TWD
NT$2.747745
1 APF Coin(APFC)/AED
د.إ0.335805
1 APF Coin(APFC)/CHF
Fr0.0732
1 APF Coin(APFC)/HKD
HK$0.71553
1 APF Coin(APFC)/AMD
֏34.97679
1 APF Coin(APFC)/MAD
.د.م0.822585
1 APF Coin(APFC)/MXN
$1.713795
1 APF Coin(APFC)/PLN
0.332145
1 APF Coin(APFC)/RON
лв0.39528
1 APF Coin(APFC)/SEK
kr0.87291
1 APF Coin(APFC)/BGN
лв0.152805
1 APF Coin(APFC)/HUF
Ft30.87027
1 APF Coin(APFC)/CZK
1.913265
1 APF Coin(APFC)/KWD
د.ك0.0279075
1 APF Coin(APFC)/ILS
0.308355
1 APF Coin(APFC)/NOK
kr0.92964
1 APF Coin(APFC)/NZD
$0.15372

APF Coin ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest APF Coin võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse APF Coin ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse APF Coin kohta

Kui palju on APF Coin (APFC) tänapäeval väärt?
Reaalajas APFC hind USD on 0.0915 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune APFC/USD hind?
Praegune hind APFC/USD on $ 0.0915. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on APF Coin turukapitalisatsioon?
APFC turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on APFC ringlev varu?
APFC ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim APFC (ATH) hind?
APFC saavutab ATH hinna summas 1.1412384971742038 USD.
Mis oli kõigi aegade APFC madalaim (ATL) hind?
APFC nägi ATL hinda summas 0.027175890738301504 USD.
Milline on APFC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine APFC kauplemismaht on $ 48.88K USD.
Kas APFC sel aastal kõrgemale ka suundub?
APFC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake APFC hinna ennustust.
APF Coin (APFC) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

