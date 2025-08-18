APF Coin (APFC) reaalajas hind on $ 0.0915. Viimase 24 tunni jooksul APFC kaubeldud madalaim $ 0.0886 ja kõrgeim $ 0.0925 näitab aktiivset turu volatiivsust. APFCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.1412384971742038 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.027175890738301504.
Lüliajalise tootluse osas on APFC muutunud -0.11% viimase tunni jooksul, -0.65% 24 tunni vältel +90.22% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
APF Coin (APFC) – turuteave
APF Coin praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 48.88K 24 tunnise kauplemismahuga. APFC ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 250000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 22.88M.
APF Coin (APFC) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse APF Coin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000599
-0.65%
30 päeva
$ +0.0136
+17.45%
60 päeva
$ -0.2975
-76.48%
90 päeva
$ -0.35
-79.28%
APF Coin Hinnamuutus täna
Täna registreeris APFC muutuse $ -0.000599 (-0.65%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
APF Coin 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0136 (+17.45%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
APF Coin 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus APFC $ -0.2975 (-76.48%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
APF Coin 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.35 (-79.28%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
APF, short for Agrární půdní fond s.r.o., emerged as a startup in the Czech Republic, born from a collaboration between an investor, a real estate broker, and agricultural land traders. Now under the umbrella of APF GROUP, it primarily engages in farmland investments. APFC(APF Coin), backed by APF Group assets, will be used to acquire agricultural land and invest in agriculture-related securities and cryptocurrencies.
APF Coin hinna ennustus (USD)
Kui palju on APF Coin (APFC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie APF Coin (APFC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida APF Coin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
APF Coin (APFC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet APFC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
