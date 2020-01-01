APED (APED) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi APED (APED) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

APED (APED) teave $APED is more than just a classic meme token; it's a symbol of unity for all the apes within the Ethereum network. Apes are known for their strength and their ability to work together towards a common goal. This is precisely what $APED stands for, bringing together all the apes in the community to create something big, something that will stand the test of time. Ametlik veebisait: https://apedcto.com/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xe0151763455a8a021e64880c238ba1cff3787ff0 Ostke APED kohe!

APED (APED) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage APED (APED) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 376.06K Koguvaru: $ 1.00M Ringlev varu: $ 974.49K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 385.90K Kõigi aegade kõrgeim: $ 15.9361 Kõigi aegade madalaim: $ 0.13723383845829235 Praegune hind: $ 0.3859 Lisateave APED (APED) hinna kohta

APED (APED) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud APED (APED) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate APED tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: APED tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate APED tokeni tokenoomikat, avastage APED tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust APED Kas olete huvitatud APED (APED) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid APED ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas APED MEXC-ist osta!

APED (APED) hinna ajalugu APED hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage APED hinna ajalugu kohe!

APED – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu APED võiks suunduda? Meie APED hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake APED tokeni hinna ennustust kohe!

