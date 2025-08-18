Rohkem infot APED

$0.4114
+0.04%1D
APED (APED) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 01:04:43 (UTC+8)

APED (APED) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.3722
24 h madal
$ 0.4194
24 h kõrge

$ 0.3722
$ 0.4194
$ 15.828772100274763
$ 0.13723383845829235
+0.04%

+0.04%

-4.83%

-4.83%

APED (APED) reaalajas hind on $ 0.4119. Viimase 24 tunni jooksul APED kaubeldud madalaim $ 0.3722 ja kõrgeim $ 0.4194 näitab aktiivset turu volatiivsust. APEDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 15.828772100274763 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.13723383845829235.

Lüliajalise tootluse osas on APED muutunud +0.04% viimase tunni jooksul, +0.04% 24 tunni vältel -4.83% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

APED (APED) – turuteave

No.2486

$ 401.39K
$ 54.90K
$ 411.90K
974.49K
1,000,000
1,000,000
97.44%

ETH

APED praegune turukapitalisatsioon on $ 401.39K $ 54.90K 24 tunnise kauplemismahuga. APED ringlev varu on 974.49K, mille koguvaru on 1000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 411.90K.

APED (APED) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse APED tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.000164+0.04%
30 päeva$ +0.001+0.24%
60 päeva$ +0.083+25.23%
90 päeva$ -0.0421-9.28%
APED Hinnamuutus täna

Täna registreeris APED muutuse $ +0.000164 (+0.04%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

APED 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.001 (+0.24%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

APED 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus APED $ +0.083 (+25.23%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

APED 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0421 (-9.28%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada APED (APED) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe APED hinnaajaloo lehte.

Mis on APED (APED)

$APED is more than just a classic meme token; it's a symbol of unity for all the apes within the Ethereum network. Apes are known for their strength and their ability to work together towards a common goal. This is precisely what $APED stands for, bringing together all the apes in the community to create something big, something that will stand the test of time.

APED on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie APED investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida APED panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse APED kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie APED ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

APED hinna ennustus (USD)

Kui palju on APED (APED) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie APED (APED) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida APED nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake APED hinna ennustust kohe!

APED (APED) tokenoomika

APED (APED) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet APED tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

APED (APED) ostujuhend

Kas otsite, kuidas APED osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust APED osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

APED kohalike valuutade suhtes

1 APED(APED)/VND
10,839.1485
1 APED(APED)/AUD
A$0.626088
1 APED(APED)/GBP
0.300687
1 APED(APED)/EUR
0.350115
1 APED(APED)/USD
$0.4119
1 APED(APED)/MYR
RM1.734099
1 APED(APED)/TRY
16.801401
1 APED(APED)/JPY
¥60.5493
1 APED(APED)/ARS
ARS$534.238419
1 APED(APED)/RUB
32.832549
1 APED(APED)/INR
36.045369
1 APED(APED)/IDR
Rp6,643.547457
1 APED(APED)/KRW
572.079672
1 APED(APED)/PHP
23.292945
1 APED(APED)/EGP
￡E.19.878294
1 APED(APED)/BRL
R$2.22426
1 APED(APED)/CAD
C$0.568422
1 APED(APED)/BDT
50.021136
1 APED(APED)/NGN
631.747506
1 APED(APED)/UAH
16.974399
1 APED(APED)/VES
Bs55.6065
1 APED(APED)/CLP
$397.0716
1 APED(APED)/PKR
Rs116.683032
1 APED(APED)/KZT
223.006779
1 APED(APED)/THB
฿13.341441
1 APED(APED)/TWD
NT$12.369357
1 APED(APED)/AED
د.إ1.511673
1 APED(APED)/CHF
Fr0.32952
1 APED(APED)/HKD
HK$3.221058
1 APED(APED)/AMD
֏157.452894
1 APED(APED)/MAD
.د.م3.702981
1 APED(APED)/MXN
$7.772553
1 APED(APED)/PLN
1.499316
1 APED(APED)/RON
лв1.779408
1 APED(APED)/SEK
kr3.933645
1 APED(APED)/BGN
лв0.687873
1 APED(APED)/HUF
Ft139.05744
1 APED(APED)/CZK
8.60871
1 APED(APED)/KWD
د.ك0.1256295
1 APED(APED)/ILS
1.388103
1 APED(APED)/NOK
kr4.197261
1 APED(APED)/NZD
$0.691992

APED ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest APED võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse APED ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse APED kohta

Kui palju on APED (APED) tänapäeval väärt?
Reaalajas APED hind USD on 0.4119 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune APED/USD hind?
Praegune hind APED/USD on $ 0.4119. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on APED turukapitalisatsioon?
APED turukapitalisatsioon on $ 401.39K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on APED ringlev varu?
APED ringlev varu on 974.49K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim APED (ATH) hind?
APED saavutab ATH hinna summas 15.828772100274763 USD.
Mis oli kõigi aegade APED madalaim (ATL) hind?
APED nägi ATL hinda summas 0.13723383845829235 USD.
Milline on APED kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine APED kauplemismaht on $ 54.90K USD.
Kas APED sel aastal kõrgemale ka suundub?
APED võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake APED hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 01:04:43 (UTC+8)

APED (APED) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

APED/USD kalkulaator

Summa

APED
APED
USD
USD

1 APED = 0.4119 USD

Kauplemine: APED

APEDUSDT
$0.4114
+0.07%

