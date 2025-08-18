APED (APED) reaalajas hind on $ 0.4119. Viimase 24 tunni jooksul APED kaubeldud madalaim $ 0.3722 ja kõrgeim $ 0.4194 näitab aktiivset turu volatiivsust. APEDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 15.828772100274763 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.13723383845829235.
Lüliajalise tootluse osas on APED muutunud +0.04% viimase tunni jooksul, +0.04% 24 tunni vältel -4.83% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
APED (APED) – turuteave
APED praegune turukapitalisatsioon on $ 401.39K$ 54.90K 24 tunnise kauplemismahuga. APED ringlev varu on 974.49K, mille koguvaru on 1000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 411.90K.
APED (APED) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse APED tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.000164
+0.04%
30 päeva
$ +0.001
+0.24%
60 päeva
$ +0.083
+25.23%
90 päeva
$ -0.0421
-9.28%
APED Hinnamuutus täna
Täna registreeris APED muutuse $ +0.000164 (+0.04%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
APED 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.001 (+0.24%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
APED 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus APED $ +0.083 (+25.23%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
APED 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0421 (-9.28%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
$APED is more than just a classic meme token; it's a symbol of unity for all the apes within the Ethereum network. Apes are known for their strength and their ability to work together towards a common goal. This is precisely what $APED stands for, bringing together all the apes in the community to create something big, something that will stand the test of time.
APED on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie APED investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida APED panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse APED kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie APED ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
APED hinna ennustus (USD)
APED (APED) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet APED tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
APED (APED) ostujuhend
Kas otsite, kuidas APED osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust APED osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.