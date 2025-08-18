Rohkem infot AP3X

AP3X logo

AP3X hind(AP3X)

1 AP3X/USD reaalajas hind:

$0.1195
$0.1195$0.1195
+0.08%1D
USD
AP3X (AP3X) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 02:14:19 (UTC+8)

AP3X (AP3X) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.1157
$ 0.1157$ 0.1157
24 h madal
$ 0.1205
$ 0.1205$ 0.1205
24 h kõrge

$ 0.1157
$ 0.1157$ 0.1157

$ 0.1205
$ 0.1205$ 0.1205

$ 0.25266104433191
$ 0.25266104433191$ 0.25266104433191

$ 0.09730540789200082
$ 0.09730540789200082$ 0.09730540789200082

+0.16%

+0.08%

+10.95%

+10.95%

AP3X (AP3X) reaalajas hind on $ 0.1195. Viimase 24 tunni jooksul AP3X kaubeldud madalaim $ 0.1157 ja kõrgeim $ 0.1205 näitab aktiivset turu volatiivsust. AP3Xkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.25266104433191 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.09730540789200082.

Lüliajalise tootluse osas on AP3X muutunud +0.16% viimase tunni jooksul, +0.08% 24 tunni vältel +10.95% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

AP3X (AP3X) – turuteave

No.4088

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 100.10K
$ 100.10K$ 100.10K

$ 358.50M
$ 358.50M$ 358.50M

0.00
0.00 0.00

3,000,000,000
3,000,000,000 3,000,000,000

3,000,000,000
3,000,000,000 3,000,000,000

0.00%

AP3X

AP3X praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 100.10K 24 tunnise kauplemismahuga. AP3X ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 3000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 358.50M.

AP3X (AP3X) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse AP3X tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.000096+0.08%
30 päeva$ +0.0049+4.27%
60 päeva$ -0.036-23.16%
90 päeva$ -0.0651-35.27%
AP3X Hinnamuutus täna

Täna registreeris AP3X muutuse $ +0.000096 (+0.08%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

AP3X 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0049 (+4.27%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

AP3X 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus AP3X $ -0.036 (-23.16%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

AP3X 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0651 (-35.27%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada AP3X (AP3X) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe AP3X hinnaajaloo lehte.

Mis on AP3X (AP3X)

APEX is the native token of the Apex Fusion ecosystem, minted exclusively on the Prime network. It powers transactions, staking, and governance across the interconnected blockchain networks. The supply and inflation rate are managed by Prime validators and a decentralized governance system. The smallest unit of APEX is DFM. When bridging between Cardano-based and EVM-based chains, token amounts are rounded down, with the difference included in the bridging fee. APEX ensures seamless value transfer across the ecosystem while supporting security, liquidity, and network operations.

AP3X on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie AP3X investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida AP3X panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse AP3X kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie AP3X ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

AP3X hinna ennustus (USD)

Kui palju on AP3X (AP3X) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie AP3X (AP3X) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida AP3X nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake AP3X hinna ennustust kohe!

AP3X (AP3X) tokenoomika

AP3X (AP3X) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AP3X tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

AP3X (AP3X) ostujuhend

Kas otsite, kuidas AP3X osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust AP3X osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

AP3X kohalike valuutade suhtes

1 AP3X(AP3X)/VND
3,144.6425
1 AP3X(AP3X)/AUD
A$0.18164
1 AP3X(AP3X)/GBP
0.087235
1 AP3X(AP3X)/EUR
0.101575
1 AP3X(AP3X)/USD
$0.1195
1 AP3X(AP3X)/MYR
RM0.503095
1 AP3X(AP3X)/TRY
4.874405
1 AP3X(AP3X)/JPY
¥17.5665
1 AP3X(AP3X)/ARS
ARS$154.992695
1 AP3X(AP3X)/RUB
9.525345
1 AP3X(AP3X)/INR
10.457445
1 AP3X(AP3X)/IDR
Rp1,927.419085
1 AP3X(AP3X)/KRW
165.97116
1 AP3X(AP3X)/PHP
6.757725
1 AP3X(AP3X)/EGP
￡E.5.76707
1 AP3X(AP3X)/BRL
R$0.6453
1 AP3X(AP3X)/CAD
C$0.16491
1 AP3X(AP3X)/BDT
14.51208
1 AP3X(AP3X)/NGN
183.28193
1 AP3X(AP3X)/UAH
4.924595
1 AP3X(AP3X)/VES
Bs16.1325
1 AP3X(AP3X)/CLP
$115.198
1 AP3X(AP3X)/PKR
Rs33.85196
1 AP3X(AP3X)/KZT
64.698495
1 AP3X(AP3X)/THB
฿3.85985
1 AP3X(AP3X)/TWD
NT$3.588585
1 AP3X(AP3X)/AED
د.إ0.438565
1 AP3X(AP3X)/CHF
Fr0.0956
1 AP3X(AP3X)/HKD
HK$0.93449
1 AP3X(AP3X)/AMD
֏45.68007
1 AP3X(AP3X)/MAD
.د.م1.074305
1 AP3X(AP3X)/MXN
$2.254965
1 AP3X(AP3X)/PLN
0.43498
1 AP3X(AP3X)/RON
лв0.51624
1 AP3X(AP3X)/SEK
kr1.141225
1 AP3X(AP3X)/BGN
лв0.199565
1 AP3X(AP3X)/HUF
Ft40.3432
1 AP3X(AP3X)/CZK
2.49755
1 AP3X(AP3X)/KWD
د.ك0.0364475
1 AP3X(AP3X)/ILS
0.402715
1 AP3X(AP3X)/NOK
kr1.217705
1 AP3X(AP3X)/NZD
$0.20076

AP3X ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest AP3X võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse AP3X ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse AP3X kohta

Kui palju on AP3X (AP3X) tänapäeval väärt?
Reaalajas AP3X hind USD on 0.1195 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AP3X/USD hind?
Praegune hind AP3X/USD on $ 0.1195. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on AP3X turukapitalisatsioon?
AP3X turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AP3X ringlev varu?
AP3X ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AP3X (ATH) hind?
AP3X saavutab ATH hinna summas 0.25266104433191 USD.
Mis oli kõigi aegade AP3X madalaim (ATL) hind?
AP3X nägi ATL hinda summas 0.09730540789200082 USD.
Milline on AP3X kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AP3X kauplemismaht on $ 100.10K USD.
Kas AP3X sel aastal kõrgemale ka suundub?
AP3X võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AP3X hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 02:14:19 (UTC+8)

AP3X/USD kalkulaator

Summa

AP3X
AP3X
USD
USD

1 AP3X = 0.1195 USD

Kauplemine: AP3X

AP3XUSDT
$0.1195
$0.1195$0.1195
0.00%

