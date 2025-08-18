AP3X (AP3X) reaalajas hind on $ 0.1195. Viimase 24 tunni jooksul AP3X kaubeldud madalaim $ 0.1157 ja kõrgeim $ 0.1205 näitab aktiivset turu volatiivsust. AP3Xkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.25266104433191 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.09730540789200082.
Lüliajalise tootluse osas on AP3X muutunud +0.16% viimase tunni jooksul, +0.08% 24 tunni vältel +10.95% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
AP3X (AP3X) – turuteave
No.4088
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 100.10K
$ 100.10K$ 100.10K
$ 358.50M
$ 358.50M$ 358.50M
0.00
0.00 0.00
3,000,000,000
3,000,000,000 3,000,000,000
3,000,000,000
3,000,000,000 3,000,000,000
0.00%
AP3X
AP3X praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 100.10K 24 tunnise kauplemismahuga. AP3X ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 3000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 358.50M.
AP3X (AP3X) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse AP3X tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.000096
+0.08%
30 päeva
$ +0.0049
+4.27%
60 päeva
$ -0.036
-23.16%
90 päeva
$ -0.0651
-35.27%
AP3X Hinnamuutus täna
Täna registreeris AP3X muutuse $ +0.000096 (+0.08%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
AP3X 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0049 (+4.27%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
AP3X 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus AP3X $ -0.036 (-23.16%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
AP3X 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0651 (-35.27%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
APEX is the native token of the Apex Fusion ecosystem, minted exclusively on the Prime network. It powers transactions, staking, and governance across the interconnected blockchain networks. The supply and inflation rate are managed by Prime validators and a decentralized governance system. The smallest unit of APEX is DFM. When bridging between Cardano-based and EVM-based chains, token amounts are rounded down, with the difference included in the bridging fee. APEX ensures seamless value transfer across the ecosystem while supporting security, liquidity, and network operations.
AP3X hinna ennustus (USD)
Kui palju on AP3X (AP3X) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie AP3X (AP3X) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida AP3X nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
AP3X (AP3X) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AP3X tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
