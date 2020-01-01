Antscoin (ANTS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Antscoin (ANTS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Antscoin (ANTS) teave ANTS is the world’s first decentralized meme culture community focused on AI digital human systems and self-evolution, built on the Solana (SOL) chain. Ametlik veebisait: http://ants.vip/ Valge raamat: http://ants.vip/zh/white-paper.pdf Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/BYdxrskh1HfVfvAd8a9aAjoLAU6Bo97AgN56gDwqpump Ostke ANTS kohe!

Antscoin (ANTS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Antscoin (ANTS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 29.00K $ 29.00K $ 29.00K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0935 $ 0.0935 $ 0.0935 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000025704496274384 $ 0.000025704496274384 $ 0.000025704496274384 Praegune hind: $ 0.000029 $ 0.000029 $ 0.000029 Lisateave Antscoin (ANTS) hinna kohta

Antscoin (ANTS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Antscoin (ANTS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ANTS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ANTS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ANTS tokeni tokenoomikat, avastage ANTS tokeni reaalajas hinda!

Antscoin (ANTS) hinna ajalugu ANTS hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ANTS hinna ajalugu kohe!

ANTS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ANTS võiks suunduda? Meie ANTS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ANTS tokeni hinna ennustust kohe!

