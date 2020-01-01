ANTTIME (ANT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ANTTIME (ANT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ANTTIME (ANT) teave ANTTIME is a Web 3.0 project that blends Game-Fi and Social-Fi to build a decentralized ecosystem based on the fair and universal value of time. By rewarding users solely for their time and engagement, ANTTIME promotes accessibility, inclusivity, and sustainable growth for all participants. Ametlik veebisait: https://anttime.net/ Valge raamat: https://whitepaper.anttime.net/ Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0xFf4A90B8A0C60047a838D64DbC762bdb4cB78394 Ostke ANT kohe!

ANTTIME (ANT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ANTTIME (ANT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.24M $ 1.24M $ 1.24M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.95299 $ 1.95299 $ 1.95299 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000359714669791626 $ 0.000359714669791626 $ 0.000359714669791626 Praegune hind: $ 0.0001238 $ 0.0001238 $ 0.0001238 Lisateave ANTTIME (ANT) hinna kohta

ANTTIME (ANT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ANTTIME (ANT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ANT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ANT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ANT tokeni tokenoomikat, avastage ANT tokeni reaalajas hinda!

