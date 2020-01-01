Apollo Name Service (ANS) tokenoomika

Apollo Name Service (ANS) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Apollo Name Service (ANS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
USD

Apollo Name Service (ANS) teave

Apollo Name Service, known as Star Protocol, is one of the largest social applications on LayerZero, ANS offers a universal, omnichain naming service supporting over 40 blockchains and currently serves approximately 500,000 users. ANS is at the forefront of integrating DePIN and AI, addressing the growing need for decentralized identifiers (DIDs) for billions of connected devices worldwide. With an estimated 30 billion connected devices globally, ANS aims to provide a scalable, omnichain DID solution for every device and individual, enabling seamless identity services across diverse networks based on LayerZero.

Ametlik veebisait:
https://star.co/
Valge raamat:
https://docsend.com/view/64whadg6x3wpwmer
Plokiahela Explorer:
https://basescan.org/token/0xa8C2E771288585229eEa8DBe072EDfA7bcB388bb

Apollo Name Service (ANS) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Apollo Name Service (ANS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
--
----
Koguvaru:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Ringlev varu:
--
----
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 2.95M
$ 2.95M$ 2.95M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.24
$ 0.24$ 0.24
Kõigi aegade madalaim:
--
----
Praegune hind:
$ 0.002952
$ 0.002952$ 0.002952

Apollo Name Service (ANS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Apollo Name Service (ANS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate ANS tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

ANS tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate ANS tokeni tokenoomikat, avastage ANS tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ANS

Kas olete huvitatud Apollo Name Service (ANS) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid ANS ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks.

Apollo Name Service (ANS) hinna ajalugu

ANS hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

ANS – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu ANS võiks suunduda? Meie ANS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.