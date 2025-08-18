Rohkem infot ANS

Apollo Name Service logo

Apollo Name Service hind(ANS)

1 ANS/USD reaalajas hind:

$0.003161
$0.003161
+0.76%1D
USD
Apollo Name Service (ANS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:04:29 (UTC+8)

Apollo Name Service (ANS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00294
$ 0.00294
24 h madal
$ 0.003186
$ 0.003186
24 h kõrge

$ 0.00294
$ 0.00294

$ 0.003186
$ 0.003186

+0.38%

+0.76%

+0.99%

+0.99%

Apollo Name Service (ANS) reaalajas hind on $ 0.003161. Viimase 24 tunni jooksul ANS kaubeldud madalaim $ 0.00294 ja kõrgeim $ 0.003186 näitab aktiivset turu volatiivsust. ANSkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on ANS muutunud +0.38% viimase tunni jooksul, +0.76% 24 tunni vältel +0.99% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Apollo Name Service (ANS) – turuteave

$ 55.84K
$ 55.84K

$ 3.16M
$ 3.16M

1,000,000,000
1,000,000,000

BASE

Apollo Name Service praegune turukapitalisatsioon on -- $ 55.84K 24 tunnise kauplemismahuga. ANS ringlev varu on --, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Apollo Name Service (ANS) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Apollo Name Service tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00002384+0.76%
30 päeva$ -0.00075-19.18%
60 päeva$ -0.001666-34.52%
90 päeva$ -0.00349-52.48%
Apollo Name Service Hinnamuutus täna

Täna registreeris ANS muutuse $ +0.00002384 (+0.76%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Apollo Name Service 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00075 (-19.18%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Apollo Name Service 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ANS $ -0.001666 (-34.52%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Apollo Name Service 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00349 (-52.48%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Apollo Name Service (ANS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Apollo Name Service hinnaajaloo lehte.

Mis on Apollo Name Service (ANS)

Apollo Name Service, known as Star Protocol, is one of the largest social applications on LayerZero, ANS offers a universal, omnichain naming service supporting over 40 blockchains and currently serves approximately 500,000 users. ANS is at the forefront of integrating DePIN and AI, addressing the growing need for decentralized identifiers (DIDs) for billions of connected devices worldwide. With an estimated 30 billion connected devices globally, ANS aims to provide a scalable, omnichain DID solution for every device and individual, enabling seamless identity services across diverse networks based on LayerZero.

Apollo Name Service on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Apollo Name Service investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ANS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Apollo Name Service kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Apollo Name Service ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Apollo Name Service hinna ennustus (USD)

Kui palju on Apollo Name Service (ANS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Apollo Name Service (ANS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Apollo Name Service nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Apollo Name Service hinna ennustust kohe!

Apollo Name Service (ANS) tokenoomika

Apollo Name Service (ANS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ANS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Apollo Name Service (ANS) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Apollo Name Service osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Apollo Name Service osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ANS kohalike valuutade suhtes

1 Apollo Name Service(ANS)/VND
83.181715
1 Apollo Name Service(ANS)/AUD
A$0.00480472
1 Apollo Name Service(ANS)/GBP
0.00230753
1 Apollo Name Service(ANS)/EUR
0.00268685
1 Apollo Name Service(ANS)/USD
$0.003161
1 Apollo Name Service(ANS)/MYR
RM0.01330781
1 Apollo Name Service(ANS)/TRY
0.12893719
1 Apollo Name Service(ANS)/JPY
¥0.464667
1 Apollo Name Service(ANS)/ARS
ARS$4.09984861
1 Apollo Name Service(ANS)/RUB
0.25196331
1 Apollo Name Service(ANS)/INR
0.27661911
1 Apollo Name Service(ANS)/IDR
Rp50.98386383
1 Apollo Name Service(ANS)/KRW
4.39024968
1 Apollo Name Service(ANS)/PHP
0.17875455
1 Apollo Name Service(ANS)/EGP
￡E.0.15254986
1 Apollo Name Service(ANS)/BRL
R$0.0170694
1 Apollo Name Service(ANS)/CAD
C$0.00436218
1 Apollo Name Service(ANS)/BDT
0.38387184
1 Apollo Name Service(ANS)/NGN
4.84815214
1 Apollo Name Service(ANS)/UAH
0.13026481
1 Apollo Name Service(ANS)/VES
Bs0.426735
1 Apollo Name Service(ANS)/CLP
$3.047204
1 Apollo Name Service(ANS)/PKR
Rs0.89544808
1 Apollo Name Service(ANS)/KZT
1.71139701
1 Apollo Name Service(ANS)/THB
฿0.10238479
1 Apollo Name Service(ANS)/TWD
NT$0.09492483
1 Apollo Name Service(ANS)/AED
د.إ0.01160087
1 Apollo Name Service(ANS)/CHF
Fr0.0025288
1 Apollo Name Service(ANS)/HKD
HK$0.02471902
1 Apollo Name Service(ANS)/AMD
֏1.20832386
1 Apollo Name Service(ANS)/MAD
.د.م0.02841739
1 Apollo Name Service(ANS)/MXN
$0.05964807
1 Apollo Name Service(ANS)/PLN
0.01150604
1 Apollo Name Service(ANS)/RON
лв0.01365552
1 Apollo Name Service(ANS)/SEK
kr0.03018755
1 Apollo Name Service(ANS)/BGN
лв0.00527887
1 Apollo Name Service(ANS)/HUF
Ft1.0671536
1 Apollo Name Service(ANS)/CZK
0.0660649
1 Apollo Name Service(ANS)/KWD
د.ك0.000964105
1 Apollo Name Service(ANS)/ILS
0.01065257
1 Apollo Name Service(ANS)/NOK
kr0.03221059
1 Apollo Name Service(ANS)/NZD
$0.00531048

Apollo Name Service ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Apollo Name Service võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Apollo Name Service ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Apollo Name Service kohta

Kui palju on Apollo Name Service (ANS) tänapäeval väärt?
Reaalajas ANS hind USD on 0.003161 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ANS/USD hind?
Praegune hind ANS/USD on $ 0.003161. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Apollo Name Service turukapitalisatsioon?
ANS turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ANS ringlev varu?
ANS ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ANS (ATH) hind?
ANS saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade ANS madalaim (ATL) hind?
ANS nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on ANS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ANS kauplemismaht on $ 55.84K USD.
Kas ANS sel aastal kõrgemale ka suundub?
ANS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ANS hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 01:04:29 (UTC+8)

