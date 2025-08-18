Apollo Name Service (ANS) reaalajas hind on $ 0.003161. Viimase 24 tunni jooksul ANS kaubeldud madalaim $ 0.00294 ja kõrgeim $ 0.003186 näitab aktiivset turu volatiivsust. ANSkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on ANS muutunud +0.38% viimase tunni jooksul, +0.76% 24 tunni vältel +0.99% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Apollo Name Service (ANS) – turuteave
$ 55.84K
$ 55.84K$ 55.84K
$ 3.16M
$ 3.16M$ 3.16M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
BASE
Apollo Name Service praegune turukapitalisatsioon on --$ 55.84K 24 tunnise kauplemismahuga. ANS ringlev varu on --, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Apollo Name Service (ANS) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Apollo Name Service tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00002384
+0.76%
30 päeva
$ -0.00075
-19.18%
60 päeva
$ -0.001666
-34.52%
90 päeva
$ -0.00349
-52.48%
Apollo Name Service Hinnamuutus täna
Täna registreeris ANS muutuse $ +0.00002384 (+0.76%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Apollo Name Service 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00075 (-19.18%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Apollo Name Service 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ANS $ -0.001666 (-34.52%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Apollo Name Service 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00349 (-52.48%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Apollo Name Service (ANS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Apollo Name Service, known as Star Protocol, is one of the largest social applications on LayerZero, ANS offers a universal, omnichain naming service supporting over 40 blockchains and currently serves approximately 500,000 users. ANS is at the forefront of integrating DePIN and AI, addressing the growing need for decentralized identifiers (DIDs) for billions of connected devices worldwide. With an estimated 30 billion connected devices globally, ANS aims to provide a scalable, omnichain DID solution for every device and individual, enabling seamless identity services across diverse networks based on LayerZero.
Apollo Name Service hinna ennustus (USD)
