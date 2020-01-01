ANLOG (ANLOG) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ANLOG (ANLOG) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ANLOG (ANLOG) teave By enabling diverse L1 and L2 networks to exchange messages, Analog aims to resolve composability challenges that currently hinder the development of powerful cross-chain applications. As an omnichain interoperability solution built as an independent chain, Analog empowers dApp developers to build and connect their smart contracts and applications across multiple chains, fostering greater collaboration and innovation in the blockchain ecosystem. Ametlik veebisait: https://www.analog.one/ Valge raamat: https://www.analog.one/Analog-Timepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://explorer.analog.one/ Ostke ANLOG kohe!

ANLOG (ANLOG) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ANLOG (ANLOG) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.50M $ 2.50M $ 2.50M Koguvaru: $ 9.06B $ 9.06B $ 9.06B Ringlev varu: $ 1.86B $ 1.86B $ 1.86B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 12.19M $ 12.19M $ 12.19M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.015 $ 0.015 $ 0.015 Kõigi aegade madalaim: $ 0.001099883471799137 $ 0.001099883471799137 $ 0.001099883471799137 Praegune hind: $ 0.001346 $ 0.001346 $ 0.001346 Lisateave ANLOG (ANLOG) hinna kohta

ANLOG (ANLOG) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ANLOG (ANLOG) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ANLOG tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ANLOG tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ANLOG tokeni tokenoomikat, avastage ANLOG tokeni reaalajas hinda!

ANLOG (ANLOG) hinna ajalugu ANLOG hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ANLOG hinna ajalugu kohe!

ANLOG – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ANLOG võiks suunduda? Meie ANLOG hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ANLOG tokeni hinna ennustust kohe!

