ANLOG (ANLOG) reaalajas hind on $ 0.00138. Viimase 24 tunni jooksul ANLOG kaubeldud madalaim $ 0.001378 ja kõrgeim $ 0.001398 näitab aktiivset turu volatiivsust. ANLOGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.004004532301968721 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001099883471799137.
Lüliajalise tootluse osas on ANLOG muutunud -0.22% viimase tunni jooksul, -0.21% 24 tunni vältel +6.07% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
ANLOG (ANLOG) – turuteave
ANLOG
ANLOG praegune turukapitalisatsioon on $ 2.56M$ 58.31K 24 tunnise kauplemismahuga. ANLOG ringlev varu on 1.86B, mille koguvaru on 9057971000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
ANLOG (ANLOG) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse ANLOG tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0000029
-0.21%
30 päeva
$ 0
0.00%
60 päeva
$ +0.000001
+0.07%
90 päeva
$ -0.000196
-12.44%
ANLOG Hinnamuutus täna
Täna registreeris ANLOG muutuse $ -0.0000029 (-0.21%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
ANLOG 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ 0 (0.00%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
ANLOG 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ANLOG $ +0.000001 (+0.07%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
ANLOG 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000196 (-12.44%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada ANLOG (ANLOG) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
By enabling diverse L1 and L2 networks to exchange messages, Analog aims to resolve composability challenges that currently hinder the development of powerful cross-chain applications. As an omnichain interoperability solution built as an independent chain, Analog empowers dApp developers to build and connect their smart contracts and applications across multiple chains, fostering greater collaboration and innovation in the blockchain ecosystem.
ANLOG on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie ANLOG investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida ANLOG panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse ANLOG kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie ANLOG ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
ANLOG hinna ennustus (USD)
Kui palju on ANLOG (ANLOG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ANLOG (ANLOG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ANLOG nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
ANLOG (ANLOG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ANLOG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
ANLOG (ANLOG) ostujuhend
Kas otsite, kuidas ANLOG osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust ANLOG osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
