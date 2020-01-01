ANITA AI (ANITA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ANITA AI (ANITA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ANITA AI (ANITA) teave Anita AI is the first AI-native influencer building real-world AI agents for industries like real estate and customer experience. Born from code, raised in crypto, she's here to drive adoption and create value. Ametlik veebisait: https://voice.itsanita.com/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/AnXE9mZYWReqBw4v5HrY2S2utt42uEtcBGmuCXASvRAi Ostke ANITA kohe!

ANITA AI (ANITA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ANITA AI (ANITA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.19M $ 2.19M $ 2.19M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.009888 $ 0.009888 $ 0.009888 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000422257587688162 $ 0.000422257587688162 $ 0.000422257587688162 Praegune hind: $ 0.002189 $ 0.002189 $ 0.002189 Lisateave ANITA AI (ANITA) hinna kohta

ANITA AI (ANITA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ANITA AI (ANITA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ANITA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ANITA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ANITA tokeni tokenoomikat, avastage ANITA tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ANITA Kas olete huvitatud ANITA AI (ANITA) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid ANITA ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas ANITA MEXC-ist osta!

ANITA AI (ANITA) hinna ajalugu ANITA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ANITA hinna ajalugu kohe!

ANITA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ANITA võiks suunduda? Meie ANITA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ANITA tokeni hinna ennustust kohe!

