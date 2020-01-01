Andy (ANDY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Andy (ANDY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Andy (ANDY) teave ANDY is a meme coin on the Solana chain. Ametlik veebisait: https://andytokonsolana.com/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/667w6y7eH5tQucYQXfJ2KmiuGBE8HfYnqqbjLNSw7yww Ostke ANDY kohe!

Andy (ANDY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Andy (ANDY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 198.71K $ 198.71K $ 198.71K Koguvaru: $ 946.22M $ 946.22M $ 946.22M Ringlev varu: $ 946.22M $ 946.22M $ 946.22M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 198.71K $ 198.71K $ 198.71K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.03268 $ 0.03268 $ 0.03268 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00009461545819202 $ 0.00009461545819202 $ 0.00009461545819202 Praegune hind: $ 0.00021 $ 0.00021 $ 0.00021 Lisateave Andy (ANDY) hinna kohta

Andy (ANDY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Andy (ANDY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ANDY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ANDY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ANDY tokeni tokenoomikat, avastage ANDY tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ANDY Kas olete huvitatud Andy (ANDY) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid ANDY ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas ANDY MEXC-ist osta!

Andy (ANDY) hinna ajalugu ANDY hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ANDY hinna ajalugu kohe!

ANDY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ANDY võiks suunduda? Meie ANDY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ANDY tokeni hinna ennustust kohe!

