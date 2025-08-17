Rohkem infot ANDY

Andy (ANDY) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-17 23:52:05 (UTC+8)

Andy (ANDY) hinna teave (USD)

Andy (ANDY) reaalajas hind on $ 0.000239. Viimase 24 tunni jooksul ANDY kaubeldud madalaim $ 0.000203 ja kõrgeim $ 0.00025 näitab aktiivset turu volatiivsust. ANDYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.05342723172909585 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00009461545819202.

Lüliajalise tootluse osas on ANDY muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -1.23% 24 tunni vältel +11.68% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Andy (ANDY) – turuteave

$ 226.15K
$ 226.15K$ 226.15K

$ 1.92K
$ 1.92K$ 1.92K

$ 226.15K
$ 226.15K$ 226.15K

946.22M
946.22M 946.22M

946,220,014.21
946,220,014.21 946,220,014.21

SOL

Andy praegune turukapitalisatsioon on $ 226.15K $ 1.92K 24 tunnise kauplemismahuga. ANDY ringlev varu on 946.22M, mille koguvaru on 946220014.21.

Andy (ANDY) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Andy tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00000298-1.23%
30 päeva$ -0.000003-1.24%
60 päeva$ -0.000058-19.53%
90 päeva$ -0.000129-35.06%
Andy Hinnamuutus täna

Täna registreeris ANDY muutuse $ -0.00000298 (-1.23%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Andy 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000003 (-1.24%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Andy 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ANDY $ -0.000058 (-19.53%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Andy 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000129 (-35.06%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Andy (ANDY) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Andy hinnaajaloo lehte.

Mis on Andy (ANDY)

ANDY is a meme coin on the Solana chain.

Andy on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Andy investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ANDY panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Andy kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Andy ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Andy hinna ennustus (USD)

Kui palju on Andy (ANDY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Andy (ANDY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Andy nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Andy hinna ennustust kohe!

Andy (ANDY) tokenoomika

Andy (ANDY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ANDY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Andy (ANDY) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Andy osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Andy osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ANDY kohalike valuutade suhtes

Andy ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Andy võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Andy ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Andy kohta

Kui palju on Andy (ANDY) tänapäeval väärt?
Reaalajas ANDY hind USD on 0.000239 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ANDY/USD hind?
Praegune hind ANDY/USD on $ 0.000239. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Andy turukapitalisatsioon?
ANDY turukapitalisatsioon on $ 226.15K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ANDY ringlev varu?
ANDY ringlev varu on 946.22M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ANDY (ATH) hind?
ANDY saavutab ATH hinna summas 0.05342723172909585 USD.
Mis oli kõigi aegade ANDY madalaim (ATL) hind?
ANDY nägi ATL hinda summas 0.00009461545819202 USD.
Milline on ANDY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ANDY kauplemismaht on $ 1.92K USD.
Kas ANDY sel aastal kõrgemale ka suundub?
ANDY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ANDY hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-17 23:52:05 (UTC+8)

Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

