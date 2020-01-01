Amnis Finance (AMI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Amnis Finance (AMI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Amnis Finance (AMI) teave As a Top 1 Liquid Staking on Aptos, Amnis Finance introduces a secure and innovative liquid staking protocol that empowers APTOS users maximum returns on their APT tokens staked while unlocking their liquidity. Ametlik veebisait: https://amnis.finance/ Valge raamat: https://docs.amnis.finance/ Plokiahela Explorer: https://explorer.aptoslabs.com/fungible_asset/0xb36527754eb54d7ff55daf13bcb54b42b88ec484bd6f0e3b2e0d1db169de6451?network=mainnet Ostke AMI kohe!

Amnis Finance (AMI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Amnis Finance (AMI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 83.19M $ 83.19M $ 83.19M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.14315 $ 0.14315 $ 0.14315 Kõigi aegade madalaim: $ 0.03606617548471026 $ 0.03606617548471026 $ 0.03606617548471026 Praegune hind: $ 0.08319 $ 0.08319 $ 0.08319 Lisateave Amnis Finance (AMI) hinna kohta

Amnis Finance (AMI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Amnis Finance (AMI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AMI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AMI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AMI tokeni tokenoomikat, avastage AMI tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust AMI Kas olete huvitatud Amnis Finance (AMI) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid AMI ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas AMI MEXC-ist osta!

Amnis Finance (AMI) hinna ajalugu AMI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage AMI hinna ajalugu kohe!

AMI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu AMI võiks suunduda? Meie AMI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake AMI tokeni hinna ennustust kohe!

