Amnis Finance hind(AMI)

$0.09434
-1.95%1D
Amnis Finance (AMI) reaalajas hinnagraafik
Amnis Finance (AMI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.09199
24 h madal
$ 0.09652
24 h kõrge

$ 0.09199
$ 0.09652
$ 0.1417319144654527
$ 0.03606617548471026
-0.16%

-1.95%

-4.86%

-4.86%

Amnis Finance (AMI) reaalajas hind on $ 0.09434. Viimase 24 tunni jooksul AMI kaubeldud madalaim $ 0.09199 ja kõrgeim $ 0.09652 näitab aktiivset turu volatiivsust. AMIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.1417319144654527 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.03606617548471026.

Lüliajalise tootluse osas on AMI muutunud -0.16% viimase tunni jooksul, -1.95% 24 tunni vältel -4.86% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Amnis Finance (AMI) – turuteave

No.3823

$ 0.00
$ 54.71K
$ 94.34M
0.00
1,000,000,000
1,000,000,000
0.00%

APTOS

Amnis Finance praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 54.71K 24 tunnise kauplemismahuga. AMI ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 94.34M.

Amnis Finance (AMI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Amnis Finance tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0018762-1.95%
30 päeva$ -0.03197-25.32%
60 päeva$ +0.02014+27.14%
90 päeva$ +0.01607+20.53%
Amnis Finance Hinnamuutus täna

Täna registreeris AMI muutuse $ -0.0018762 (-1.95%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Amnis Finance 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.03197 (-25.32%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Amnis Finance 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus AMI $ +0.02014 (+27.14%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Amnis Finance 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.01607 (+20.53%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Amnis Finance (AMI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Amnis Finance hinnaajaloo lehte.

Mis on Amnis Finance (AMI)

As a Top 1 Liquid Staking on Aptos, Amnis Finance introduces a secure and innovative liquid staking protocol that empowers APTOS users maximum returns on their APT tokens staked while unlocking their liquidity.

Amnis Finance on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Amnis Finance investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida AMI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Amnis Finance kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Amnis Finance ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Amnis Finance hinna ennustus (USD)

Kui palju on Amnis Finance (AMI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Amnis Finance (AMI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Amnis Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Amnis Finance hinna ennustust kohe!

Amnis Finance (AMI) tokenoomika

Amnis Finance (AMI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AMI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Amnis Finance (AMI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Amnis Finance osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Amnis Finance osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

AMI kohalike valuutade suhtes

1 Amnis Finance(AMI)/VND
2,482.5571
1 Amnis Finance(AMI)/AUD
A$0.1443402
1 Amnis Finance(AMI)/GBP
0.0688682
1 Amnis Finance(AMI)/EUR
0.080189
1 Amnis Finance(AMI)/USD
$0.09434
1 Amnis Finance(AMI)/MYR
RM0.3971714
1 Amnis Finance(AMI)/TRY
3.853789
1 Amnis Finance(AMI)/JPY
¥13.86798
1 Amnis Finance(AMI)/ARS
ARS$122.2014322
1 Amnis Finance(AMI)/RUB
7.5132376
1 Amnis Finance(AMI)/INR
8.2556934
1 Amnis Finance(AMI)/IDR
Rp1,521.6126902
1 Amnis Finance(AMI)/KRW
131.0269392
1 Amnis Finance(AMI)/PHP
5.334927
1 Amnis Finance(AMI)/EGP
￡E.4.5481314
1 Amnis Finance(AMI)/BRL
R$0.509436
1 Amnis Finance(AMI)/CAD
C$0.1301892
1 Amnis Finance(AMI)/BDT
11.4566496
1 Amnis Finance(AMI)/NGN
144.6930316
1 Amnis Finance(AMI)/UAH
3.8877514
1 Amnis Finance(AMI)/VES
Bs12.7359
1 Amnis Finance(AMI)/CLP
$90.94376
1 Amnis Finance(AMI)/PKR
Rs26.7246352
1 Amnis Finance(AMI)/KZT
51.0766194
1 Amnis Finance(AMI)/THB
฿3.0528424
1 Amnis Finance(AMI)/TWD
NT$2.8330302
1 Amnis Finance(AMI)/AED
د.إ0.3462278
1 Amnis Finance(AMI)/CHF
Fr0.075472
1 Amnis Finance(AMI)/HKD
HK$0.7377388
1 Amnis Finance(AMI)/AMD
֏36.0624084
1 Amnis Finance(AMI)/MAD
.د.م0.8481166
1 Amnis Finance(AMI)/MXN
$1.7669882
1 Amnis Finance(AMI)/PLN
0.3424542
1 Amnis Finance(AMI)/RON
лв0.4075488
1 Amnis Finance(AMI)/SEK
kr0.9000036
1 Amnis Finance(AMI)/BGN
лв0.1575478
1 Amnis Finance(AMI)/HUF
Ft31.8284292
1 Amnis Finance(AMI)/CZK
1.9726494
1 Amnis Finance(AMI)/KWD
د.ك0.0287737
1 Amnis Finance(AMI)/ILS
0.3179258
1 Amnis Finance(AMI)/NOK
kr0.9584944
1 Amnis Finance(AMI)/NZD
$0.1584912

Amnis Finance ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Amnis Finance võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Amnis Finance ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Amnis Finance kohta

Kui palju on Amnis Finance (AMI) tänapäeval väärt?
Reaalajas AMI hind USD on 0.09434 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AMI/USD hind?
Praegune hind AMI/USD on $ 0.09434. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Amnis Finance turukapitalisatsioon?
AMI turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AMI ringlev varu?
AMI ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AMI (ATH) hind?
AMI saavutab ATH hinna summas 0.1417319144654527 USD.
Mis oli kõigi aegade AMI madalaim (ATL) hind?
AMI nägi ATL hinda summas 0.03606617548471026 USD.
Milline on AMI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AMI kauplemismaht on $ 54.71K USD.
Kas AMI sel aastal kõrgemale ka suundub?
AMI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AMI hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 04:33:38 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

