Amnis Finance (AMI) reaalajas hind on $ 0.09434. Viimase 24 tunni jooksul AMI kaubeldud madalaim $ 0.09199 ja kõrgeim $ 0.09652 näitab aktiivset turu volatiivsust. AMIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.1417319144654527 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.03606617548471026.
Lüliajalise tootluse osas on AMI muutunud -0.16% viimase tunni jooksul, -1.95% 24 tunni vältel -4.86% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Amnis Finance (AMI) – turuteave
Amnis Finance praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 54.71K 24 tunnise kauplemismahuga. AMI ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 94.34M.
Amnis Finance (AMI) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Amnis Finance tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0018762
-1.95%
30 päeva
$ -0.03197
-25.32%
60 päeva
$ +0.02014
+27.14%
90 päeva
$ +0.01607
+20.53%
Amnis Finance Hinnamuutus täna
Täna registreeris AMI muutuse $ -0.0018762 (-1.95%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Amnis Finance 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.03197 (-25.32%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Amnis Finance 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus AMI $ +0.02014 (+27.14%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Amnis Finance 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.01607 (+20.53%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Amnis Finance (AMI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
As a Top 1 Liquid Staking on Aptos, Amnis Finance introduces a secure and innovative liquid staking protocol that empowers APTOS users maximum returns on their APT tokens staked while unlocking their liquidity.
Amnis Finance hinna ennustus (USD)
Kui palju on Amnis Finance (AMI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Amnis Finance (AMI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Amnis Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Amnis Finance (AMI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AMI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.