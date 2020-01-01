Ascendia (AMB) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Ascendia (AMB) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Ascendia (AMB) teave Powered by the AMB-net blockchain and its AMB token, AirDAO is an ecosystem of innovative, user-friendly dApps accessible through a single dashboard. Ametlik veebisait: https://ascendia.network/ Valge raamat: https://airdao.io/Ascendia_Whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://airdao.io/explorer/ Ostke AMB kohe!

Ascendia (AMB) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Ascendia (AMB) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 588.36K $ 588.36K $ 588.36K Koguvaru: $ 13.80B $ 13.80B $ 13.80B Ringlev varu: $ 5.52B $ 5.52B $ 5.52B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 692.25K $ 692.25K $ 692.25K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0384 $ 0.0384 $ 0.0384 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000100914482264464 $ 0.000100914482264464 $ 0.000100914482264464 Praegune hind: $ 0.0001065 $ 0.0001065 $ 0.0001065 Lisateave Ascendia (AMB) hinna kohta

Ascendia (AMB) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Ascendia (AMB) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AMB tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AMB tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AMB tokeni tokenoomikat, avastage AMB tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust AMB Kas olete huvitatud Ascendia (AMB) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid AMB ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas AMB MEXC-ist osta!

Ascendia (AMB) hinna ajalugu AMB hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage AMB hinna ajalugu kohe!

AMB – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu AMB võiks suunduda? Meie AMB hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake AMB tokeni hinna ennustust kohe!

