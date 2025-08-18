AltLayer (ALTLAYER) reaalajas hind on $ 0.03672. Viimase 24 tunni jooksul ALTLAYER kaubeldud madalaim $ 0.03578 ja kõrgeim $ 0.03737 näitab aktiivset turu volatiivsust. ALTLAYERkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.688131910249869 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.022477745910425583.
Lüliajalise tootluse osas on ALTLAYER muutunud +0.52% viimase tunni jooksul, -1.29% 24 tunni vältel -1.67% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
AltLayer (ALTLAYER) – turuteave
No.290
$ 146.73M
$ 146.73M$ 146.73M
$ 1.64M
$ 1.64M$ 1.64M
$ 367.20M
$ 367.20M$ 367.20M
4.00B
4.00B 4.00B
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
39.95%
BSC
AltLayer praegune turukapitalisatsioon on $ 146.73M$ 1.64M 24 tunnise kauplemismahuga. ALTLAYER ringlev varu on 4.00B, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 367.20M.
AltLayer (ALTLAYER) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse AltLayer tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0004797
-1.29%
30 päeva
$ +0.00164
+4.67%
60 päeva
$ -0.00219
-5.63%
90 päeva
$ +0.00318
+9.48%
AltLayer Hinnamuutus täna
Täna registreeris ALTLAYER muutuse $ -0.0004797 (-1.29%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
AltLayer 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00164 (+4.67%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
AltLayer 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ALTLAYER $ -0.00219 (-5.63%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
AltLayer 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00318 (+9.48%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada AltLayer (ALTLAYER) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
AltLayer is an open and decentralized protocol for rollups. AltLayer brings together a novel idea of Restaked Rollups which takes rollups (spun from any rollup stack such as OP Stack, Arbitrum Orbit, Polygon CDK, ZK Stack, etc.) and provides them with enhanced security, decentralization, interoperability and crypto-economic fast finality by leveraging restaking mechanism.
AltLayer on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie AltLayer investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida ALTLAYER panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse AltLayer kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie AltLayer ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
AltLayer hinna ennustus (USD)
Kui palju on AltLayer (ALTLAYER) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie AltLayer (ALTLAYER) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida AltLayer nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
AltLayer (ALTLAYER) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ALTLAYER tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
AltLayer (ALTLAYER) ostujuhend
Kas otsite, kuidas AltLayer osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust AltLayer osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.