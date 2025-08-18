Mis on AltLayer (ALTLAYER)

AltLayer is an open and decentralized protocol for rollups. AltLayer brings together a novel idea of Restaked Rollups which takes rollups (spun from any rollup stack such as OP Stack, Arbitrum Orbit, Polygon CDK, ZK Stack, etc.) and provides them with enhanced security, decentralization, interoperability and crypto-economic fast finality by leveraging restaking mechanism.

AltLayer hinna ennustus (USD)

Kui palju on AltLayer (ALTLAYER) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie AltLayer (ALTLAYER) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida AltLayer nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake AltLayer hinna ennustust kohe!

AltLayer (ALTLAYER) tokenoomika

AltLayer (ALTLAYER) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ALTLAYER tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

AltLayer ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest AltLayer võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Kui palju on AltLayer (ALTLAYER) tänapäeval väärt? Reaalajas ALTLAYER hind USD on 0.03672 USD. Milline on ALTLAYER turukapitalisatsioon? ALTLAYER turukapitalisatsioon on $ 146.73M USD. Milline on ALTLAYER ringlev varu? ALTLAYER ringlev varu on 4.00B USD. Mis oli kõigi aegade kõrgeim ALTLAYER (ATH) hind? ALTLAYER saavutab ATH hinna summas 0.688131910249869 USD. Mis oli kõigi aegade ALTLAYER madalaim (ATL) hind? ALTLAYER nägi ATL hinda summas 0.022477745910425583 USD. Milline on ALTLAYER kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ALTLAYER kauplemismaht on $ 1.64M USD.

Värsked uudised

