AltLayer (ALTLAYER) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18 04:33:30 (UTC+8)

AltLayer (ALTLAYER) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.03578
$ 0.03578$ 0.03578
24 h madal
$ 0.03737
$ 0.03737$ 0.03737
24 h kõrge

$ 0.03578
$ 0.03578$ 0.03578

$ 0.03737
$ 0.03737$ 0.03737

$ 0.688131910249869
$ 0.688131910249869$ 0.688131910249869

$ 0.022477745910425583
$ 0.022477745910425583$ 0.022477745910425583

+0.52%

-1.29%

-1.67%

-1.67%

AltLayer (ALTLAYER) reaalajas hind on $ 0.03672. Viimase 24 tunni jooksul ALTLAYER kaubeldud madalaim $ 0.03578 ja kõrgeim $ 0.03737 näitab aktiivset turu volatiivsust. ALTLAYERkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.688131910249869 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.022477745910425583.

Lüliajalise tootluse osas on ALTLAYER muutunud +0.52% viimase tunni jooksul, -1.29% 24 tunni vältel -1.67% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

AltLayer (ALTLAYER) – turuteave

No.290

$ 146.73M
$ 146.73M$ 146.73M

$ 1.64M
$ 1.64M$ 1.64M

$ 367.20M
$ 367.20M$ 367.20M

4.00B
4.00B 4.00B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

39.95%

BSC

AltLayer praegune turukapitalisatsioon on $ 146.73M $ 1.64M 24 tunnise kauplemismahuga. ALTLAYER ringlev varu on 4.00B, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 367.20M.

AltLayer (ALTLAYER) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse AltLayer tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0004797-1.29%
30 päeva$ +0.00164+4.67%
60 päeva$ -0.00219-5.63%
90 päeva$ +0.00318+9.48%
AltLayer Hinnamuutus täna

Täna registreeris ALTLAYER muutuse $ -0.0004797 (-1.29%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

AltLayer 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00164 (+4.67%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

AltLayer 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ALTLAYER $ -0.00219 (-5.63%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

AltLayer 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00318 (+9.48%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada AltLayer (ALTLAYER) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe AltLayer hinnaajaloo lehte.

Mis on AltLayer (ALTLAYER)

AltLayer is an open and decentralized protocol for rollups. AltLayer brings together a novel idea of Restaked Rollups which takes rollups (spun from any rollup stack such as OP Stack, Arbitrum Orbit, Polygon CDK, ZK Stack, etc.) and provides them with enhanced security, decentralization, interoperability and crypto-economic fast finality by leveraging restaking mechanism.

AltLayer on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie AltLayer investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ALTLAYER panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse AltLayer kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie AltLayer ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

AltLayer hinna ennustus (USD)

Kui palju on AltLayer (ALTLAYER) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie AltLayer (ALTLAYER) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida AltLayer nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake AltLayer hinna ennustust kohe!

AltLayer (ALTLAYER) tokenoomika

AltLayer (ALTLAYER) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ALTLAYER tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

AltLayer (ALTLAYER) ostujuhend

Kas otsite, kuidas AltLayer osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust AltLayer osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

AltLayer ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest AltLayer võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse AltLayer ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse AltLayer kohta

Kui palju on AltLayer (ALTLAYER) tänapäeval väärt?
Reaalajas ALTLAYER hind USD on 0.03672 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ALTLAYER/USD hind?
Praegune hind ALTLAYER/USD on $ 0.03672. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on AltLayer turukapitalisatsioon?
ALTLAYER turukapitalisatsioon on $ 146.73M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ALTLAYER ringlev varu?
ALTLAYER ringlev varu on 4.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ALTLAYER (ATH) hind?
ALTLAYER saavutab ATH hinna summas 0.688131910249869 USD.
Mis oli kõigi aegade ALTLAYER madalaim (ATL) hind?
ALTLAYER nägi ATL hinda summas 0.022477745910425583 USD.
Milline on ALTLAYER kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ALTLAYER kauplemismaht on $ 1.64M USD.
Kas ALTLAYER sel aastal kõrgemale ka suundub?
ALTLAYER võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ALTLAYER hinna ennustust.
2025-08-18 04:33:30 (UTC+8)

