Avastage olulisi teadmisi AptosLaunch Token (ALT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
AptosLaunch Token (ALT) teave

AptosLaunch is a community-driven Launchpad built on the Aptos Chain, powering the Aptos Web 3.0 Economy. It strives to empower crypto projects with the ability to raise liquidity on the safest and most scalable Layer 1 blockchain - Aptos.

Ametlik veebisait:
https://aptoslaunch.io/
Valge raamat:
https://doc.aptoslaunch.io/
Plokiahela Explorer:
https://tracemove.io/coin/0xd0b4efb4be7c3508d9a26a9b5405cf9f860d0b9e5fe2f498b90e68b8d2cedd3e::aptos_launch_token::AptosLaunchToken/Aptos%20Launch%20Token/ALT

AptosLaunch Token (ALT) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage AptosLaunch Token (ALT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Koguvaru:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Ringlev varu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 270.20K
$ 270.20K$ 270.20K
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.2385
$ 0.2385$ 0.2385
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.001561695130827117
$ 0.001561695130827117$ 0.001561695130827117
Praegune hind:
$ 0.002702
$ 0.002702$ 0.002702

AptosLaunch Token (ALT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

AptosLaunch Token (ALT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate ALT tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

ALT tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate ALT tokeni tokenoomikat, avastage ALT tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ALT

Kas olete huvitatud AptosLaunch Token (ALT) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid ALT ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks.

AptosLaunch Token (ALT) hinna ajalugu

ALT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

ALT – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu ALT võiks suunduda? Meie ALT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi?

MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks.

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.