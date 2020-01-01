AptosLaunch Token (ALT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi AptosLaunch Token (ALT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

AptosLaunch Token (ALT) teave AptosLaunch is a community-driven Launchpad built on the Aptos Chain, powering the Aptos Web 3.0 Economy. It strives to empower crypto projects with the ability to raise liquidity on the safest and most scalable Layer 1 blockchain - Aptos. Ametlik veebisait: https://aptoslaunch.io/ Valge raamat: https://doc.aptoslaunch.io/ Plokiahela Explorer: https://tracemove.io/coin/0xd0b4efb4be7c3508d9a26a9b5405cf9f860d0b9e5fe2f498b90e68b8d2cedd3e::aptos_launch_token::AptosLaunchToken/Aptos%20Launch%20Token/ALT

AptosLaunch Token (ALT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage AptosLaunch Token (ALT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 270.20K $ 270.20K $ 270.20K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.2385 $ 0.2385 $ 0.2385 Kõigi aegade madalaim: $ 0.001561695130827117 $ 0.001561695130827117 $ 0.001561695130827117 Praegune hind: $ 0.002702 $ 0.002702 $ 0.002702 Lisateave AptosLaunch Token (ALT) hinna kohta

AptosLaunch Token (ALT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud AptosLaunch Token (ALT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ALT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ALT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ALT tokeni tokenoomikat, avastage ALT tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ALT Kas olete huvitatud AptosLaunch Token (ALT) lisamisest oma portfooliosse?

AptosLaunch Token (ALT) hinna ajalugu ALT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ALT hinna ajalugu kohe!

ALT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ALT võiks suunduda? Meie ALT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ALT tokeni hinna ennustust kohe!

