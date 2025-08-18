Rohkem infot ALT

AptosLaunch Token (ALT) reaalajas hinnagraafik
AptosLaunch Token (ALT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.002587
$ 0.002587$ 0.002587
24 h madal
$ 0.0032
$ 0.0032$ 0.0032
24 h kõrge

$ 0.002587
$ 0.002587$ 0.002587

$ 0.0032
$ 0.0032$ 0.0032

$ 0.23468925036223579
$ 0.23468925036223579$ 0.23468925036223579

$ 0.001561695130827117
$ 0.001561695130827117$ 0.001561695130827117

+0.81%

+0.39%

-9.69%

-9.69%

AptosLaunch Token (ALT) reaalajas hind on $ 0.003076. Viimase 24 tunni jooksul ALT kaubeldud madalaim $ 0.002587 ja kõrgeim $ 0.0032 näitab aktiivset turu volatiivsust. ALTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.23468925036223579 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001561695130827117.

Lüliajalise tootluse osas on ALT muutunud +0.81% viimase tunni jooksul, +0.39% 24 tunni vältel -9.69% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

AptosLaunch Token (ALT) – turuteave

No.3955

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 98.78K
$ 98.78K$ 98.78K

$ 307.60K
$ 307.60K$ 307.60K

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

0.00%

APTOS

AptosLaunch Token praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 98.78K 24 tunnise kauplemismahuga. ALT ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 307.60K.

AptosLaunch Token (ALT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse AptosLaunch Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00001195+0.39%
30 päeva$ -0.00049-13.75%
60 päeva$ -0.000582-15.92%
90 päeva$ -0.002126-40.87%
AptosLaunch Token Hinnamuutus täna

Täna registreeris ALT muutuse $ +0.00001195 (+0.39%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

AptosLaunch Token 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00049 (-13.75%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

AptosLaunch Token 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ALT $ -0.000582 (-15.92%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

AptosLaunch Token 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.002126 (-40.87%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada AptosLaunch Token (ALT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe AptosLaunch Token hinnaajaloo lehte.

Mis on AptosLaunch Token (ALT)

AptosLaunch is a community-driven Launchpad built on the Aptos Chain, powering the Aptos Web 3.0 Economy. It strives to empower crypto projects with the ability to raise liquidity on the safest and most scalable Layer 1 blockchain - Aptos.

AptosLaunch Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie AptosLaunch Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ALT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse AptosLaunch Token kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie AptosLaunch Token ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

AptosLaunch Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on AptosLaunch Token (ALT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie AptosLaunch Token (ALT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida AptosLaunch Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake AptosLaunch Token hinna ennustust kohe!

AptosLaunch Token (ALT) tokenoomika

AptosLaunch Token (ALT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ALT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

AptosLaunch Token (ALT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas AptosLaunch Token osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust AptosLaunch Token osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

AptosLaunch Token ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest AptosLaunch Token võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse AptosLaunch Token ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse AptosLaunch Token kohta

Kui palju on AptosLaunch Token (ALT) tänapäeval väärt?
Reaalajas ALT hind USD on 0.003076 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ALT/USD hind?
Praegune hind ALT/USD on $ 0.003076. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on AptosLaunch Token turukapitalisatsioon?
ALT turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ALT ringlev varu?
ALT ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ALT (ATH) hind?
ALT saavutab ATH hinna summas 0.23468925036223579 USD.
Mis oli kõigi aegade ALT madalaim (ATL) hind?
ALT nägi ATL hinda summas 0.001561695130827117 USD.
Milline on ALT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ALT kauplemismaht on $ 98.78K USD.
Kas ALT sel aastal kõrgemale ka suundub?
ALT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ALT hinna ennustust.
AptosLaunch Token (ALT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

