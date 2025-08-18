AptosLaunch Token (ALT) reaalajas hind on $ 0.003076. Viimase 24 tunni jooksul ALT kaubeldud madalaim $ 0.002587 ja kõrgeim $ 0.0032 näitab aktiivset turu volatiivsust. ALTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.23468925036223579 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001561695130827117.
Lüliajalise tootluse osas on ALT muutunud +0.81% viimase tunni jooksul, +0.39% 24 tunni vältel -9.69% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
AptosLaunch Token (ALT) – turuteave
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 98.78K
$ 98.78K$ 98.78K
$ 307.60K
$ 307.60K$ 307.60K
0.00
0.00 0.00
100,000,000
100,000,000 100,000,000
100,000,000
100,000,000 100,000,000
AptosLaunch Token praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 98.78K 24 tunnise kauplemismahuga. ALT ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 307.60K.
AptosLaunch Token (ALT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse AptosLaunch Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00001195
+0.39%
30 päeva
$ -0.00049
-13.75%
60 päeva
$ -0.000582
-15.92%
90 päeva
$ -0.002126
-40.87%
AptosLaunch Token Hinnamuutus täna
Täna registreeris ALT muutuse $ +0.00001195 (+0.39%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
AptosLaunch Token 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00049 (-13.75%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
AptosLaunch Token 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ALT $ -0.000582 (-15.92%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
AptosLaunch Token 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.002126 (-40.87%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada AptosLaunch Token (ALT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
AptosLaunch is a community-driven Launchpad built on the Aptos Chain, powering the Aptos Web 3.0 Economy. It strives to empower crypto projects with the ability to raise liquidity on the safest and most scalable Layer 1 blockchain - Aptos.
AptosLaunch Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie AptosLaunch Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida ALT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse AptosLaunch Token kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie AptosLaunch Token ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
AptosLaunch Token hinna ennustus (USD)
Kui palju on AptosLaunch Token (ALT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie AptosLaunch Token (ALT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida AptosLaunch Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
AptosLaunch Token (ALT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ALT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
AptosLaunch Token (ALT) ostujuhend
Kas otsite, kuidas AptosLaunch Token osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust AptosLaunch Token osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.