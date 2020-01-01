Stella (ALPHA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Stella (ALPHA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Stella (ALPHA) teave Ametlik veebisait: https://stellaxyz.io/ Valge raamat: https://docs.stellaxyz.io/ Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/address/0xa1faa113cbe53436df28ff0aee54275c13b40975 Ostke ALPHA kohe!

Stella (ALPHA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Stella (ALPHA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 13.59M $ 13.59M $ 13.59M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 935.00M $ 935.00M $ 935.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 14.54M $ 14.54M $ 14.54M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.30303 $ 0.30303 $ 0.30303 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00954403360772512 $ 0.00954403360772512 $ 0.00954403360772512 Praegune hind: $ 0.01454 $ 0.01454 $ 0.01454 Lisateave Stella (ALPHA) hinna kohta

Stella (ALPHA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Stella (ALPHA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ALPHA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ALPHA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ALPHA tokeni tokenoomikat, avastage ALPHA tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ALPHA Kas olete huvitatud Stella (ALPHA) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid ALPHA ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas ALPHA MEXC-ist osta!

Stella (ALPHA) hinna ajalugu ALPHA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ALPHA hinna ajalugu kohe!

ALPHA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ALPHA võiks suunduda? Meie ALPHA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ALPHA tokeni hinna ennustust kohe!

