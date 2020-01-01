Alephium (ALPH) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Alephium (ALPH) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Alephium (ALPH) teave Alephium redefines Layer-1 standards with its sharded design, UTXO-based smart contracts and energy-efficient Proof-of-Less-Work consensus algorithm, ensuring secure scalability up to 10k TPS. It is live, with an existing thriving ecosystem of dApps, services, wallets and a bridge! Ametlik veebisait: https://alephium.org Valge raamat: https://github.com/alephium/white-paper/ Plokiahela Explorer: https://explorer.alephium.org Ostke ALPH kohe!

Alephium (ALPH) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Alephium (ALPH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 32.88M $ 32.88M $ 32.88M Koguvaru: $ 213.85M $ 213.85M $ 213.85M Ringlev varu: $ 118.09M $ 118.09M $ 118.09M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 278.40M $ 278.40M $ 278.40M Kõigi aegade kõrgeim: $ 4.04 $ 4.04 $ 4.04 Kõigi aegade madalaim: $ 0.046547973367701154 $ 0.046547973367701154 $ 0.046547973367701154 Praegune hind: $ 0.2784 $ 0.2784 $ 0.2784 Lisateave Alephium (ALPH) hinna kohta

Alephium (ALPH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Alephium (ALPH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ALPH tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ALPH tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ALPH tokeni tokenoomikat, avastage ALPH tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ALPH Kas olete huvitatud Alephium (ALPH) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid ALPH ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas ALPH MEXC-ist osta!

Alephium (ALPH) hinna ajalugu ALPH hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ALPH hinna ajalugu kohe!

ALPH – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ALPH võiks suunduda? Meie ALPH hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ALPH tokeni hinna ennustust kohe!

