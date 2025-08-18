Alephium (ALPH) reaalajas hind on $ 0.304. Viimase 24 tunni jooksul ALPH kaubeldud madalaim $ 0.3 ja kõrgeim $ 0.3138 näitab aktiivset turu volatiivsust. ALPHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.8567149496785995 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.046547973367701154.
Lüliajalise tootluse osas on ALPH muutunud -0.20% viimase tunni jooksul, -0.29% 24 tunni vältel +5.96% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Alephium (ALPH) – turuteave
Alephium praegune turukapitalisatsioon on $ 35.86M$ 136.02K 24 tunnise kauplemismahuga. ALPH ringlev varu on 117.95M, mille koguvaru on 213745697.3819488. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 304.00M.
Alephium (ALPH) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Alephium tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000884
-0.29%
30 päeva
$ -0.036
-10.59%
60 päeva
$ -0.0214
-6.58%
90 päeva
$ -0.0874
-22.34%
Alephium Hinnamuutus täna
Täna registreeris ALPH muutuse $ -0.000884 (-0.29%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Alephium 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.036 (-10.59%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Alephium 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ALPH $ -0.0214 (-6.58%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Alephium 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0874 (-22.34%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Alephium (ALPH) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Alephium redefines Layer-1 standards with its sharded design, UTXO-based smart contracts and energy-efficient Proof-of-Less-Work consensus algorithm, ensuring secure scalability up to 10k TPS. It is live, with an existing thriving ecosystem of dApps, services, wallets and a bridge!
Alephium on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Alephium investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida ALPH panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Alephium kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Alephium ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Alephium hinna ennustus (USD)
Kui palju on Alephium (ALPH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Alephium (ALPH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Alephium nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Alephium (ALPH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ALPH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Alephium (ALPH) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Alephium osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Alephium osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.